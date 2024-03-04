Сайд-стартап SpaceX зібрав 2850 попередніх замовлень на літаючий автомобіль (eVTOL) за $300 000

Alef Aeronautics, підтримуваний SpaceX стартап, заявив, що отримав 2850 попередніх замовлень на свій футуристичний електричний літальний апарат з вертикальним злетом і посадкою (eVTOL) Alef Model A.

Компанія Alef Aeronautics базується в Сан-Матео, штат Каліфорнія, передає CNBC. Щоб зробити попереднє замовлення, потрібно внести заставу в розмірі 150 доларів. Клієнти можуть зняти депозит у будь-який час, якщо захочуть.

Alef планує брати з клієнтів $300 000 за Model A, коли вона стане комерційно доступною — з урахуванням цих 2 850, загальна вартість замовлень сьогодні становить понад $850 млн.

На сьогодні ми маємо понад 2 850 попередніх замовлень з урахуванням депозитів, що робить його найбільш продаваним літаком в історії, більше, ніж у Boeing, Airbus, Joby Aviation і більшості eVTOL [електричних літальних апаратів вертикального зльоту і посадки] разом узятих. — генеральний директор Alef Джим Духовни.

Alef також працює над чотиримісним седаном Model Z, який планується випустити до 2035 року за ціною $35 000. Alef підтримують такі ж інвестори, як ранній інвестор Tesla та космічна компанія Ілона Маска SpaceX.

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Для руху по дорозі автомобіль використовує чотири невеликі двигуни в кожному з коліс, і має їздити подібно до звичайного електромобіля. Він має вісім пропелерів спереду і ззаду, які можуть обертатися незалежно з різною швидкістю, що дає йому змогу летіти в будь-якому напрямку.

У повітрі Alef Model A повинен розвивати крейсерську швидкість 176 км/год, тоді як на дорозі вона обмежена 40-55 км/год.

Після зльоту Alef Model A може повернутися на бік, при цьому кабіна повертається так, що водій може продовжувати сидіти обличчям вперед, і автомобіль практично стає біпланом, довгі бокові частини якого слугують верхнім і нижнім «крилами».

Alef Model A важить 385 кг та кваліфікується як надлегкий транспортний засіб, тобто підпадає під ту ж юридичну класифікацію, що й невеликі електромобілі, як-от гольф-кари. Духовний каже, що це має полегшити проходження автомобілем ключових регуляторних погоджень, щоб отримати зелене світло для запуску польотів у 2025 році:

Якщо все піде правильно, ми плануємо, і якщо у нас буде достатньо фінансування, якщо закон принаймні не буде гіршим, він буде існувати в тому вигляді, в якому він є, ми плануємо почати виробництво першого автомобіля до кінця 2025 року.

Минулого року Федеральне управління цивільної авіації США видало Alef спеціальний сертифікат льотної придатності, що дозволяє використовувати літаки в обмежених цілях, серед яких виставки, дослідження та розробка літаючого автомобіля. Alef все ще має отримати подальші схвалення, щоб прокласти шлях до споживчих польотів.

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