Samsung створила телевізор Moving Style: портативний, автономний, розумний

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Переносний телевізор Samsung Moving Style / Samsung

Для тих, кому телевізор потрібен завжди й усюди, Samsung підготувала відповідний пристрій. Новинка під назвою Moving Style являє собою портативний телевізор, який за потреби можна відносно легко переносити чи перевозити. Подібне рішення раніше пропонувала LG — StanbyMe, а згодом оновлену версію StanbyME Go.

Новий телевізор Samsung Moving Style можна перекочувати з кімнати в кімнату на комплектній підставці з коліщатками або ж зняти з неї й перенести за допомогою ручки — для розваг у дорозі. Пристрій має 27-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2560×1440 пікселів. Він підтримує частоту оновлення 120 Гц, яка відкриває можливості для динамічного мобільного геймінгу. Додатково Samsung інтегрувала у Moving Style ШІ-оптимізацію зображення, технологію посилення кольорів і автоматичний HDR-ремастеринг. Разом з тим компанія додала в телевізор власну платформу Smart TV з доступом до телевізійних каналів і потокових сервісів через Wi-Fi 5.

Користувачі можуть транслювати контент зі смартфонів через Google Cast або AirPlay, а голосовий пошук працює через пульт дистанційного керування завдяки Bixby чи Google Assistant. У пристрої передбачені функції для занять фітнесом. Також у системі зареєстровано понад 3500 творів цифрового мистецтва, тож екран можна використовувати як арт-панель, або ж ШІ здатен згенерувати картину за текстовим запитом.

Програмна платформа також пропонує браузер для перегляду сайтів. Крім того, дисплей може виконувати роль інформаційної панелі з віджетами, коли не використовується як телевізор. Для дітей передбачено застосунок для малювання, що дозволяє розвивати креативність. Водночас стилуси не підтримуються — тільки управління пальцями.

Samsung створила телевізор Moving Style: портативний, автономний, розумний
Варіанти застосування Samsung Moving Style / Samsung

Акумулятор Samsung Moving Style має місткість 69 Вт·год, що забезпечує автономну роботу. Із роз’ємів передбачено один HDMI 120 Гц для підключення консолі чи медіаплеєра та два USB-порти. За звук відповідає 10-ватна двоканальна система, сумісна з технологією Dolby Atmos. Додатково можна замовити 1080p вебкамеру для відеодзвінків із друзями та родиною.

У підсумку Moving Style стає зручним портативним центром розваг: його можна легко пересувати по квартирі, ставити у невеликих приміщеннях, де бракує місця, або брати з собою у будинок на колесах для перегляду фільмів у дорозі. Наразі новинка продається лише в Південній Кореї за ціною приблизно $1000. Водночас є ознаки, що Samsung готує й глобальний реліз — компанія вже показала тизерне відео.

Джерело: newatlas

