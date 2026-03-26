"Дешевий" Samsung Galaxy Wide Fold засвітився на рендерах: менше камер, але топовий чип

Вадим Карпусь

Samsung Galaxy Wide Fold: перший погляд на дешевший складаний смартфон / OnLeaks

Samsung готує новий складаний смартфон, який може стати доступнішою альтернативою до флагманської лінійки Galaxy Fold. Йдеться про модель, яку умовно називають Galaxy Wide Fold або Galaxy Fold 8 Wide. В мережі вже з’явилися перші рендери такого пристрою, які дають уявлення про дизайн.


Samsung підтвердила, що працює над дешевшим складаним смартфоном у “книжковому” форматі, який планують представити разом із преміальними моделями в липні. За даними витоків від OnLeaks та Android Headlines, Galaxy Wide Fold отримає інший підхід до формфактора. Смартфон стане нижчим, але ширшим, що змінює співвідношення сторін екрана до 4:3. Це повинно забезпечити зручнішу роботу з контентом у розкладеному стані. При цьому тонкий корпус збережуть, хоча кількість камер скоротять до двох.

Технічні характеристики майбутнього Galaxy Fold 8 Wide виглядають на пристойному флагманському рівні, хоча пристрій задумували як доступнішу версію складаного смартфон. Очікується топовий чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (як в новому Samsung Galaxy S26 Ultra), 12 ГБ або 16 ГБ оперативної пам’яті, 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ вбудованого сховища, акумулятор місткістю 5000 мА·год і зарядка потужністю 45 Вт. Деякі параметри дисплея вже розкрили у витоках. Зовнішня панель матиме діагональ 5,4 дюйма, а внутрішній екран розкриватиметься до 7,6 дюйма.


Габарити у розкладеному вигляді становитимуть приблизно 123,9×161,4×4,9 мм. У складеному — 123,9×82,2×9,8 мм. Це робить модель трохи товстішою за Galaxy Fold 8, який, за чутками, збереже розміри попередника. Водночас варто враховувати, що це ранні рендери, і фінальні параметри можуть змінитися.

Зменшення кількості камер виглядає логічним кроком для здешевлення, але збереження топового процесора стане приємним бонусом. Отже, навіть “доступний” Galaxy Wide Fold може залишитися дуже продуктивним пристроєм.

Таким чином, Samsung намагається розширити аудиторію складаних смартфонів не лише дизайном, а й ціною. Якщо Galaxy Fold 8 Wide справді збереже флагманську продуктивність і стане дешевшим за основну лінійку, це може стати цікавим для користувачів компромісом у сегменті складаних моделей.

Samsung Galaxy TriFold за $2899 виводять з ринку через 3 місяці після запуску

ТОП 3 відеореєстратори DDPAI на будь-який гаманець
Який домашній інтернет в Україні працював найстабільніше у 2025 році: результати міжнародного рейтингу

Джерело: notebookcheck

Micron представила власну GDDR7 3 ГБ зі швидкістю 36 Гбіт/с
Samsung вже тестує нову One UI 9 на базі Android 17 на Galaxy S26
Ширший за Galaxy Fold: Samsung готує новий складаний смартфон
Honor 600 Lite за $330 отримав батарею 6520 мА•год і камеру 108 Мп
Apple iPhone 17e за $599 отримав чип A19, удвічі більше пам'яті і MagSafe з Qi2
OnePlus 15T за $625 пропонує батарею 7500 мА•год та 50 Мп перископ із 7х зумом
OnePlus 15T збереже 50 МП камери, але з дещо гіршими характеристиками
Забудьте iPhone 17 Pro: iPod став новим трендом зумерів у 2026 році й ось чому
Samsung випустила доступні Mini LED телевізори: ціни від $350
Motorola Edge 70 Fusion отримав тонший захищений корпус, батарею на 5200 мА•год та чип Snapdragon 7s Gen 3
Samsung готує три нові зарядні пристрої для Galaxy S26: 25 Вт магнітна, 50 Вт і 60 Вт адаптери
Середня ціна смартфонів вперше перевищила $400, — аналітики Counterpoint Research
Смартфони за $400 можуть втратити частину фішок — але є і плюс
Нові Galaxy Buds 4 та Bud 4 Pro від Samsung: еволюція дизайну та покращене ANC
Meizu може вийти з ринку смартфонів: розробку Meizu 23 зупинили, Flyme Auto відокремлюють
Реверсивну зарядку Realme P4 Power 10 000 мАг випробували на iPhone 17 Pro: вистачить на два рази, але з нюансами
YouTube намагається блокувати фонове відтворення у сторонніх браузерах
Смартфони OPPO A6 в Україні від 6 тис. грн: захист IP69, батарея до 7000 мА•год и до 1800 циклів зарядки
Фото та характеристики iPhone 17e злито перед запуском: знову 60 Гц, Dynamic Island і колір "лаванди"
Перший тизер Samsung Galaxy S26 розповідає про приватність
Тимчасове рішення: OnePlus пояснила блокування відкату прошивок
