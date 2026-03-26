"Дешевий" Samsung Galaxy Wide Fold засвітився на рендерах: менше камер, але топовий чип

Samsung Galaxy Wide Fold: перший погляд на дешевший складаний смартфон / OnLeaks

Samsung готує новий складаний смартфон, який може стати доступнішою альтернативою до флагманської лінійки Galaxy Fold. Йдеться про модель, яку умовно називають Galaxy Wide Fold або Galaxy Fold 8 Wide. В мережі вже з’явилися перші рендери такого пристрою, які дають уявлення про дизайн.





Samsung підтвердила, що працює над дешевшим складаним смартфоном у “книжковому” форматі, який планують представити разом із преміальними моделями в липні. За даними витоків від OnLeaks та Android Headlines, Galaxy Wide Fold отримає інший підхід до формфактора. Смартфон стане нижчим, але ширшим, що змінює співвідношення сторін екрана до 4:3. Це повинно забезпечити зручнішу роботу з контентом у розкладеному стані. При цьому тонкий корпус збережуть, хоча кількість камер скоротять до двох.

Технічні характеристики майбутнього Galaxy Fold 8 Wide виглядають на пристойному флагманському рівні, хоча пристрій задумували як доступнішу версію складаного смартфон. Очікується топовий чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (як в новому Samsung Galaxy S26 Ultra), 12 ГБ або 16 ГБ оперативної пам’яті, 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ вбудованого сховища, акумулятор місткістю 5000 мА·год і зарядка потужністю 45 Вт. Деякі параметри дисплея вже розкрили у витоках. Зовнішня панель матиме діагональ 5,4 дюйма, а внутрішній екран розкриватиметься до 7,6 дюйма.





Габарити у розкладеному вигляді становитимуть приблизно 123,9×161,4×4,9 мм. У складеному — 123,9×82,2×9,8 мм. Це робить модель трохи товстішою за Galaxy Fold 8, який, за чутками, збереже розміри попередника. Водночас варто враховувати, що це ранні рендери, і фінальні параметри можуть змінитися.

Зменшення кількості камер виглядає логічним кроком для здешевлення, але збереження топового процесора стане приємним бонусом. Отже, навіть “доступний” Galaxy Wide Fold може залишитися дуже продуктивним пристроєм.

Таким чином, Samsung намагається розширити аудиторію складаних смартфонів не лише дизайном, а й ціною. Якщо Galaxy Fold 8 Wide справді збереже флагманську продуктивність і стане дешевшим за основну лінійку, це може стати цікавим для користувачів компромісом у сегменті складаних моделей.

Джерело: notebookcheck