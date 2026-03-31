31.03.2026

Samsung Galaxy S26 на Exynos програв Snapdragon: автономність гірша на 28%

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Порівняння Galaxy S26: Exynos 2600 програє Snapdragon 8 Elite Gen 5 за часом роботи

Європейські версії Samsung Galaxy S26 і Samsung Galaxy S26+, які також продаються в Україні, знову отримали окрему апаратну конфігурацію. Замість глобального чипа Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 тут використовується Samsung Exynos 2600. І, схоже, це рішення б’є по автономності.


На відміну від цих двох моделей, Samsung Galaxy S26 Ultra у всіх регіонах постачається саме з чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5. Виробник позиціонує Exynos 2600 як флагманський процесор із сучасним 2-нм техпроцесом, який на 30% холодніший за попередника. Але реальні тести показують іншу сторону медалі.

У минулому моделі Galaxy з процесорами Exynos уже не раз поступалися Snapdragon-версіям у продуктивності та часі роботи. Нове порівняння підтверджує ці побоювання. За даними тесту, під час кодування відео у 4K Exynos 2600 перегрівається, а в повсякденних сценаріях споживає більше енергії.

Найбільша різниця проявляється у звичних задачах: прокрутка стрічок у TikTok та X помітно швидше “з’їдає” заряд акумулятора. Навіть у застосунках на кшталт Google Maps споживання енергії в Exynos трохи вище.


Результат порівняння досить відчутний. Європейський Galaxy S26 з чипом Exynos 2600 працює лише 6 годин 48 хвилин, тоді як версія зі Snapdragon 8 Elite Gen 5 витримує 9 годин 26 хвилин. Різниця перевищує 2,5 години або близько 28%.

Питання продуктивності процесора поки залишається відкритим, адже детальні тести ще попереду. Але вже зараз видно, що енергоефективність стала слабким місцем нової платформи для європейського ринку.

Джерело: notebookcheck


Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати