Європейські версії Samsung Galaxy S26 і Samsung Galaxy S26+, які також продаються в Україні, знову отримали окрему апаратну конфігурацію. Замість глобального чипа Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 тут використовується Samsung Exynos 2600. І, схоже, це рішення б’є по автономності.
На відміну від цих двох моделей, Samsung Galaxy S26 Ultra у всіх регіонах постачається саме з чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5. Виробник позиціонує Exynos 2600 як флагманський процесор із сучасним 2-нм техпроцесом, який на 30% холодніший за попередника. Але реальні тести показують іншу сторону медалі.
У минулому моделі Galaxy з процесорами Exynos уже не раз поступалися Snapdragon-версіям у продуктивності та часі роботи. Нове порівняння підтверджує ці побоювання. За даними тесту, під час кодування відео у 4K Exynos 2600 перегрівається, а в повсякденних сценаріях споживає більше енергії.
Найбільша різниця проявляється у звичних задачах: прокрутка стрічок у TikTok та X помітно швидше “з’їдає” заряд акумулятора. Навіть у застосунках на кшталт Google Maps споживання енергії в Exynos трохи вище.
Результат порівняння досить відчутний. Європейський Galaxy S26 з чипом Exynos 2600 працює лише 6 годин 48 хвилин, тоді як версія зі Snapdragon 8 Elite Gen 5 витримує 9 годин 26 хвилин. Різниця перевищує 2,5 години або близько 28%.
Питання продуктивності процесора поки залишається відкритим, адже детальні тести ще попереду. Але вже зараз видно, що енергоефективність стала слабким місцем нової платформи для європейського ринку.
Samsung Galaxy S26 Ultra пережив дроп-тест, але камера отримала пошкодження
Джерело: notebookcheck
