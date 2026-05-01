Samsung прибере з Galaxy S27 Ultra найнепотрібнішу камеру: це майже вирішено, — інсайдери

Samsung Galaxy S26 Ultra / Android Police

Флагманська камерна система Samsung давно потребувала оновлень — і з Galaxy S27 Ultra це, схоже, відбудеться. Як свідчать інсайдери, камеру в гаджеті переробляють: система 3x телефото зникне.





Камерна система Galaxy S26 Ultra складається з 200 МП основної камери, 50 МП ультраширококутної, 50 МП 5x телефото та 10 МП 3x телефото. Слабке місце тут очевидне — і, схоже, його збираються усунути наступного року. Зникнення 3x телефото-сенсора — річ фактично вирішена; крім того, Galaxy S27 Ultra потенційно “збільшить” 5x зум.

Витік від Ice Universe теж каже, що 3x телефото-об’єктив на Galaxy S27 Ultra “просто зникає”. Розвиваючи цю думку, Ice зазначає, що Galaxy S27 Ultra отримає ультраширококутну камеру “нового покоління”, яка вперше з’явиться на Galaxy Z Fold 8, а також оновлені версії основного сенсора та нову фронтальну камеру. Змінна апертура “на 80%” ймовірна, додає Ice.

“Флагманські телефони Vivo, Xiaomi, Oppo і навіть Apple використовують основну камеру для зйомки на 3x. Звісно, окрема 3x камера теоретично краща за основну 200 МП — вона може захоплювати більше світла й деталей. Але нічого з цього не стосується 10 МП 3x камери Galaxy S26 Ultra: вона має повільну діафрагму f/2.4, а крихітний розмір сенсора 1/3.94″ ситуації не покращує”, — пишуть Android Police.

Ці зміни походять з “ранньої внутрішньої інформації”, тобто все може змінитися. Вважається також, що Samsung працює над іншими суттєвими змінами у лінійці Galaxy S27, але це залежить від того, як розгорнеться ситуація з “RAMageddon”. Оскільки покращень у цьому напрямку не видно, навряд чи можна розраховувати на масштабне оновлення наступного року.





Окремої уваги заслуговує і технічна начинка нового основного сенсора. Ice Universe підтвердив, що Galaxy S27 Ultra отримає новий 200 МП сенсор — ISOCELL S5KHP6 — з технологією LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor). Ця технологія зберігатиме надлишковий заряд від пересвічених ділянок у окремому конденсаторі та відтворюватиме його у фінальному знімку, замість того, щоб просто “відрізати” перепалені зони — результатом має стати ультрависокий динамічний діапазон.

“Samsung також може скористатися перепланованою камерною системою, щоб переосмислити компонування і звільнити місце для внутрішніх магнітів — для підтримки нативного стандарту Qi2.2”, — додають Android Police.

Паралельно з камерними змінами Ice Universe опублікував концептуальні зображення з новим дизайном камерного блоку: замість вертикального розташування лінз з’являється горизонтальна “пілюля” — разючий відступ від стилю, який Samsung використовує, починаючи з Galaxy S21 Ultra.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: 9to5google