Samsung теж: Трамп обіцяє 25% мита на Android-смартфони, вироблені поза США

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У п’ятницю, 23 травня, користувачі Android мали нагоду зловтішатися з Apple, котрій Дональд Трамп пообіцяв 25% мита. Але пізніше він пообіцяв те ж саме Samsung.

У черговий заяві, відео якої демонструє Bloomberg, президент США згадав конкретно Samsung, а також інших виробників «цього продукту», тобто смартфонів з ОС Android. Нагадаємо, що вони практично не виробляються у США, а Samsung виробляє смартфони переважно в Південній Кореї, В’єтнамі, Індії та Бразилії.

З огляду на поточну ситуацію, фактично американських користувачів влітку очікує 25% підвищення цін на смартфони. Щобільше, навряд компанії обмежаться компенсацією незапланованих витрат лише на американському ринку.

«Швидше, це також буде Samsung та будь-хто, хто виробляє цей продукт. Інакше це було б несправедливо. Тож будь-хто, хто виробляє цей продукт і хто почне. Я думаю, що ми належним чином зробимо це до кінця червня. Тож якщо вони вироблятимуть цей продукт зараз, знову ж таки, коли вони будують свій завод тут, тарифів не буде», — каже Трамп на відео.

Президент Трамп уточнив, що в нього немає жодних проблем із тим, що виробники смартфонів виробляють їх в Індії чи деінде. Але якщо їм доведеться продавати смартфони в США, їм доведеться стикатися з тарифами або виробляти телефони в Америці.

Багато років представники індустрії зазначали, що виробництво в США не надто хороша ідея. Зокрема, Стів Джобс та нинішній голова Apple Тім Кук зазначали, що у США майже неможливо знайти персонал для таких заводів. З огляду на всі можливі витрати, смартфони, вироблені в США, можуть коштувати навіть дорожче, ніж обкладені 25% митом.