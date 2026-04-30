Motorola додає перископ: Edge 70 Pro отримав 4 камери по 50 Мп і ціну від €800

Motorola Edge 70 Pro

Motorola представила на глобальному ринку флагманський смартфон Motorola Edge 70 Pro. Вона долучилася до Motorola Edge 70 та Motorola Edge 70 Fusion. Новинка стала прямим наступником Motorola Edge 60 Pro й отримала низку оновлень та покращень.





Характеристики Motorola Edge 70 Pro

Смартфон отримав 6,8-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2772х1272 та частотою 144 Гц. Пікова яскравість сягає 5200 ніт, а в режимі HBM — 1800 ніт. Це означає, що екран залишається читабельним навіть при яскравому освітленні. Новинка оснащена процесором Dimensity 8500 Extreme. На вибір користувачів доступні конфігурації з 8 ГБ або 12 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ вбудованого сховища. Слот для карти пам’яті відсутній.

Motorola приділила особливу увагу камерам Edge 70 Pro. Смартфон має чотири модулі камери, і всі вони 50-мегапіксельні. На зданій панелі розташувалася потрійна камера. Основний сенсор — Sony Lytia 710 з OIS. Також є ультраширококутна камера з кутом огляду 122°. Доповнює картину перископічний телефото модуль з 3,5-кратним оптичним зумом, який з’явився саме в глобальній версії. Він має еквівалентну фокусну відстань 81 мм, оснащений OIS і підтримує до 50-кратного цифрового збільшення. Фронтальна 50-мегапіксельна камера підтримує HDR та запис відео 4K@30fps, але про авто фокус не згадується.





Акумулятор має місткість 6500 мА·год. Він підтримує швидку дротову зарядку потужністю 90 Вт і реверсивну дротову зарядку на 5 Вт. Для глобальної версії додали бездротову зарядку потужністю 15 Вт і реверсивну бездротову на 5 Вт. Корпус забезпечує захист від пилу та води за стандартами IP68/IP69, та відповідає вимогам військового стандарту MIL-STD-810H. Товщина корпусу становить 7,4 мм (без блоку камер). Пристрій постачається з Android 16 та отримає три оновлення ОС.

Ціна

У Європі Motorola Edge 70 Pro оцінили в €799 (приблизно $935). Водночас компанія не уточнила, яку саме конфігурацію пам’яті отримає базова версія — 256 ГБ, 512 ГБ чи 1 ТБ.

Джерело: notebookcheck