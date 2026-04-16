Зненацька: Google запускає додаток Gemini на пристроях Mac

Depositphotos

Gemini тепер має нативний Mac-додаток — перше розширення з Android та iOS. Цей “нативний десктопний досвід” запускається за допомогою комбінації клавіш Option + Space. Також є іконка-іскра Gemini у рядку меню.





Користувачі отримують панель “Ask Gemini” у формі таблетки з Liquid Glass. Кнопка “Add files and tools” зліва дозволяє завантажувати файли, Drive, Photos і NotebookLM, а також ділитися вікном. Внизу знаходяться інструменти: створення зображень, відео, музики, Canvas, глибоке дослідження, навчання з гідом та Personal Intelligence.

Останні чотири пункти розташовані в підменю “More tools”. Праворуч — перемикач моделі, голосове введення та можливість відкрити повний додаток. Загалом це вікно ідентичне gemini.google.com з тією ж бічною панеллю, яка також використовує Liquid Glass. Усе синхронізується з вашим обліковим записом Google.

Додаток для macOS також дозволяє “ділитися з Gemini будь-чим на вашому екрані”, включно з локальними файлами.





“Якщо ви переглядаєте складний графік, ви можете поділитися своїм вікном і запитати: “Які три найважливіші висновки тут?” — щоб миттєво отримати резюме. Це також додає потужний контекст до вашої творчої роботи”, — йдеться у релізі.

Застосунок Gemini доступний для macOS версії 15 і вище по всьому світу. Завантажити безкоштовно можна на gemini.google/mac. Google натякає, що цей “перший реліз — лише початок”:

“Ми будуємо фундамент для справді особистого, проактивного та потужного десктопного асистента, і в найближчі місяці матимемо що ще розповісти”, — кажуть у Google.

Окрім Option + Space для міні-чату, додаток підтримує ще одну комбінацію — Option + Shift + Space — для відкриття повного чату. Обидві можна змінити в налаштуваннях. Також додаток доступний через іконку в Dock.

У налаштуваннях можна вибирати, де відкриватимуться нові чати — у міні-вікні або головному вікні, задавати автоматичне скидання міні-чату через певний проміжок часу, а також обирати один із кількох голосів для голосового режиму.

“Незалежно від того, чи ви складаєте ринковий звіт і вам потрібно перевірити дату, чи будуєте бюджет у таблиці і вам потрібна правильна формула — ви можете отримати відповідь і відразу повернутися до роботи. Творці також можуть швидко генерувати зображення за допомогою Nano Banana або відео за допомогою Veo, щоб втілити ідею в життя, не перериваючи творчого потоку”, — повідомляє Google.

Додаток написаний повністю на нативному Swift і розроблений спеціально для платформи Apple. За словами команди, невелика група розробників створила понад 100 функцій менш ніж за 100 днів.

Окрім самого додатка, Gemini має стати основою для оновленого Siri та Apple Intelligence починаючи з iOS 27 і macOS 27 — подробиці очікуються на WWDC 2026, що стартує 8 червня. У січні 2026 року Apple та Google оголосили про багаторічну співпрацю, в рамках якої наступне покоління Apple Foundation Models базуватиметься на моделях Gemini. Також повідомляється, що Apple планує випустити окремий самостійний додаток Siri для iPhone, iPad і Mac.

Джерело: 9to5google