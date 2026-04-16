16.04.2026

Зненацька: Google запускає додаток Gemini на пристроях Mac

Андрій Шадрін

Gemini тепер має нативний Mac-додаток — перше розширення з Android та iOS. Цей “нативний десктопний досвід” запускається за допомогою комбінації клавіш Option + Space. Також є іконка-іскра Gemini у рядку меню.


Користувачі отримують панель “Ask Gemini” у формі таблетки з Liquid Glass. Кнопка “Add files and tools” зліва дозволяє завантажувати файли, Drive, Photos і NotebookLM, а також ділитися вікном. Внизу знаходяться інструменти: створення зображень, відео, музики, Canvas, глибоке дослідження, навчання з гідом та Personal Intelligence.

Останні чотири пункти розташовані в підменю “More tools”. Праворуч — перемикач моделі, голосове введення та можливість відкрити повний додаток. Загалом це вікно ідентичне gemini.google.com з тією ж бічною панеллю, яка також використовує Liquid Glass. Усе синхронізується з вашим обліковим записом Google.

Додаток для macOS також дозволяє “ділитися з Gemini будь-чим на вашому екрані”, включно з локальними файлами.


“Якщо ви переглядаєте складний графік, ви можете поділитися своїм вікном і запитати: “Які три найважливіші висновки тут?” — щоб миттєво отримати резюме. Це також додає потужний контекст до вашої творчої роботи”, — йдеться у релізі.

Застосунок Gemini доступний для macOS версії 15 і вище по всьому світу. Завантажити безкоштовно можна на gemini.google/mac. Google натякає, що цей “перший реліз — лише початок”:

“Ми будуємо фундамент для справді особистого, проактивного та потужного десктопного асистента, і в найближчі місяці матимемо що ще розповісти”, — кажуть у Google.

Окрім Option + Space для міні-чату, додаток підтримує ще одну комбінацію — Option + Shift + Space — для відкриття повного чату. Обидві можна змінити в налаштуваннях. Також додаток доступний через іконку в Dock.

У налаштуваннях можна вибирати, де відкриватимуться нові чати — у міні-вікні або головному вікні, задавати автоматичне скидання міні-чату через певний проміжок часу, а також обирати один із кількох голосів для голосового режиму.

“Незалежно від того, чи ви складаєте ринковий звіт і вам потрібно перевірити дату, чи будуєте бюджет у таблиці і вам потрібна правильна формула — ви можете отримати відповідь і відразу повернутися до роботи. Творці також можуть швидко генерувати зображення за допомогою Nano Banana або відео за допомогою Veo, щоб втілити ідею в життя, не перериваючи творчого потоку”, — повідомляє Google.

Додаток написаний повністю на нативному Swift і розроблений спеціально для платформи Apple. За словами команди, невелика група розробників створила понад 100 функцій менш ніж за 100 днів.

Від смартгодинників до захищених смартфонів: на AliExpress стартував великий розпродаж Blackview зі знижками до 55%
Коли монтаж починає “задихатися”: яку відеокарту обрати у 2026 році?
Окрім самого додатка, Gemini має стати основою для оновленого Siri та Apple Intelligence починаючи з iOS 27 і macOS 27 — подробиці очікуються на WWDC 2026, що стартує 8 червня. У січні 2026 року Apple та Google оголосили про багаторічну співпрацю, в рамках якої наступне покоління Apple Foundation Models базуватиметься на моделях Gemini. Також повідомляється, що Apple планує випустити окремий самостійний додаток Siri для iPhone, iPad і Mac.

Google прокачала Gemini в Україні: “Персоналізований інтелект” аналізує ваші дані

Популярні новини

arrow left
arrow right
Google відмовилася від 30% комісії Play Store і відкрила Android для сторонніх магазинів застосунків
Іран (КВІР) погрожує знищити офіси Apple, Google і Microsoft на Близькому Сході
Новий Apple iPad Air від $599 отримав чип M4, 12 ГБ ОЗП і Wi-Fi 7
Новий штучний інтелект Google з нуля створив робочу копію Windows 11
Google тестує зміни у результатах пошуку, щоб надати більше видимості сервісам конкурентів
Ще більше ШІ: Apple додасть у iPhone 18 Pro кілька нових функцій
Apple представила фонові покращення безпеки для iPhone, iPad та Mac
Fortnite повертається в Google Play: Epic виграла суд проти Google
SpaceX більше не монополіст: Amazon та Apple об'єднались проти Маска на $12 млрд
Революції не буде: Apple стикається з проблемами в розробці iPhone 20
Що відомо про Apple iPhone Fold: дисплей без складки, найбільша батарея 5800 мА•год та ціна від $2000
Apple представила 5K Studio Display XDR з mini-LED і 120 Гц за $3299
Популярне розширення Chrome деактивовано через "наявність шкідливого ПЗ"
Samsung та Apple разом: Galaxy S26 незабаром підтримуватиме AirDrop від iPhone через Quick Share
Цифровий контроль: ЄС впроваджує додаток для перевірки віку, що може змінити весь інтернет
А поговорити? YouTube запустив "розмовний ШІ" на телевізорах
Три феноменальні AAA-ігри для консолей і ПК, у які також можна зіграти на Android
Інсайдери розкрили деталі Google Pixel 11 Pro Fold: тонший корпус і оновлений модуль LED-камери
Google запустив 3 бету Android 17: 4 ключових апдейта системи
За прикладом Face ID: Google створює нову технологію розблокування обличчям для Pixel та Chromebook
Android 17 і Gemini 4: головні очікування від Google I/O 2026
