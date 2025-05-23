Скільки коштує iPhone? Трамп погрожує Apple 25% митом, якщо компанія не перенесе виробництво до США

CEO Apple Тім Кук в Китаї / Depositphotos

Президент США Дональд Трамп зажадав від Apple перенесення виробництва її продукції до США. Йдеться про iPhone, які продаються на американському ринку.

«Я давно повідомив Тіма Кука з Apple, що очікую, що їхні iPhone, які продаватимуться у Сполучених Штатах Америки, будуть виготовлені та зібрані у Сполучених Штатах, а не в Індії чи деінде. Якщо це не так, Apple повинна буде сплатити США мито у розмірі щонайменше 25%», — написав Трамп сьогодні у Truth (власній соціальній мережі, яка називається «Правда» і при цьому недоступна для перегляду в Україні).

Минулого тижня, під час турне Близьким Сходом, Трамп заявив, що незадоволений планом Тіма Кука щодо виробництва iPhone для США на новозбудованих заводах в Індії.

«У мене була невелика проблема з Тімом Куком. Я сказав йому: «Тіме, ти мій друг. Я дуже добре до тебе ставився. Ти приносиш $500 млрд. Але тепер я чую, що ти будуєш по всій Індії. Я не хочу, щоб ти будував в Індії», — сказав Трамп минулого тижня в Катарі.

У адміністрації США повідомили CNN, що Тім Кук знову зустрівся з Трампом у Білому домі цього вівторка. Жодна зі сторін не оприлюднила деталей розмови.

Про проблеми з виробництвом у США розповідав ще Стів Джобс президенту Бараку Обамі. Окрім вартості праці та компонентів, великою проблемою є кваліфікований персонал. Ось що говорив про це Джобс:

«В Америці ви не знайдете стільки людей, щоб найняти їх. Якби ви могли навчити цих інженерів, ми могли б перенести сюди більше виробничих потужностей».

Не так давно подібне стверджував й нинішній генеральний директор Apple Тім Кук:

«У США ви могли б провести зустріч інженерів, і я не впевнений, що ви б заповнили зал. У Китаї можна заповнити кілька футбольних полів».

Також існують проблеми з оплатою та культурою праці. У США люди звикли отримувати більше та працювати у кращих умовах. Такі виробники, як TSMC, завозять робочу силу, а американці на підприємствах скаржаться на умови. До того ж будь-яке податкове підвищення або зайві витрати на виробництво завжди оплачує кінцевий споживач через збільшення ціни продукції.