240 млн Apple iPhone "з'їдають" 2,4 ексабайта LPDDR5: іншим виробникам не залишається

Apple скуповує до 2,4 ексабайта DRAM для iPhone у 2026 році / Google Gemini

Apple різко збільшує закупівлі оперативної пам’яті й цього року може використати близько 2,4 ексабайта LPDDR5 лише для смартфонів. Компанія з Купертіно скуповує чипи гігантськими обсягами. На тлі зростання цін на DRAM це виглядає як спроба зафіксувати ресурси під власні продукти, яка не залишає конкурентам достатніх запасів дефіцитних матеріалів.





Ще на початку квітня з ланцюжків постачання надходили чутки, що Apple активно викуповує «всю доступну мобільну пам’ять DRAM на ринку». Мета проста — не дати конкурентам зарезервувати достатньо чипів. Згодом аналітики Daishin Securities підтвердили частину цієї інформації. Вони припустили, що Apple накопичує пам’ять, щоб завадити іншим брендам досягти запланованих показників відвантажень. Водночас сама Apple підвищила власний план продажу iPhone до цілком реалістичних 240 млн одиниць.

Такий підхід уже вплинув на ринок. Виробники смартфонів з Китаю теж почали запасатися пам’яттю, що ще більше посилило дефіцит і підштовхнуло ціни вгору.

Скільки пам’яті потрібно Apple

До сьогодні реальний масштаб впливу Apple на сферу пам’яті залишався дещо прихованим. Проте, якщо проаналізувати плани компанії на 2026 рік, картина стає зрозумілою. Враховуючи, що Apple скоригувала плани з виробництва iPhone і тепер орієнтується на випуск приблизно 240 млн смартфонів у 2026 році, їй треба забезпечити виробництво відповідними обсягами пам’яті. Базовий Apple iPhone 17 отримує 8 ГБ оперативної пам’яті, а Apple iPhone 17 Pro і Pro Max — по 12 ГБ. Станом на перший квартал 2026 року Pro-версії формують близько 52% продажів (25% — Pro і 27% — Pro Max).





Якщо ця структура збережеться, середній обсяг пам’яті в одному iPhone становитиме приблизно 10 ГБ. У підсумку виходить близько 2,4 ексабайта DRAM. У звичніших для людей одиницях виміру це становить 2,4 млн терабайтів (ТБ). І це по треби лише для випуску iPhone, а ще необхідно запастися чипами для інших пристроїв.

Такі обсяги закупівель впливають не лише на саму Apple. Компанія має достатньо ресурсів, щоб викуповувати великі партії пам’яті наперед. Це зменшує доступність компонентів для інших брендів і створює додатковий тиск на ціни. Зараз LPDDR5 вже суттєво подорожчала. І якщо великі гравці продовжать скуповувати чипи такими темпами, дефіцит може тільки посилитися. А разом з ним ціни додатково зростуть.

Зараз Apple фактично грає на випередження. Вона закриває свої потреби в пам’яті й одночасно ускладнює життя конкурентам. Для користувачів це може обернутися черговим подорожчанням смартфонів та інших мобільних пристроїв.

Джерело: wccftech