Новини Технології 30.04.2026

Google Pixel 11 отримає новий Tensor G6 з вищою продуктивністю: перші деталі чипа

Вадим Карпусь

Google Pixel 11 отримає новий Tensor G6 з вищою продуктивністю: перші деталі чипа
Лінійка смартфонів Google Pixel 11, яку очікують у серпні за традиційним графіком компанії Google, продовжує обростати деталями. Раніше в мережі з’явилися CAD-рендери, а тепер витік розкрив ключові характеристики нового чипа Tensor G6.


За даними інсайдера, процесор отримає нову конфігурацію ядер ARM і загалом матиме 7-ядерну структуру. Це відхід від попередніх поколінь, зокрема Tensor G5.

Конфігурація обчислювальних ядер виглядає так: одне продуктивне ядро ARM C1 Ultra з частотою 4,11 ГГц, чотири ядра ARM C1 Pro з частотою 3,38 ГГц і ще два ядра C1 Pro з частотою 2,65 ГГц. Така конфігурація повинна забезпечити відчутний приріст у всіх класах продуктивності порівняно з попередником.

Google Pixel 11 отримає новий Tensor G6 з вищою продуктивністю: перші деталі чипа

Втім, є нюанс, який може вплинути на очікування користувачів. За витоком, за обробку графіки відповідатиме GPU PowerVR C-Series CXTP-48-1536 — рішення не нове. Навіть якщо Google використає оновлену версію, робити ставку на топову ігрову продуктивність у Pixel 11 не варто.


Окрім цього, витік показав кодові назви моделей: базовий Pixel 11 проходить як Cubs, Pixel 11 Pro — Grizzly, а Pixel 11 Pro XL — Kodiak. Це стандартна практика для Google, яка часто використовує внутрішні назви для розробки.

Google Pixel 11 отримає новий Tensor G6 з вищою продуктивністю: перші деталі чипа

Також варто нагадати, що попередні витоки на початку року згадували новий чип захисту Titan M3. Якщо інформація підтвердиться, Pixel 11 отримає додатковий рівень безпеки, що традиційно залишається сильною стороною смартфонів Google.

У підсумку Tensor G6 виглядає як еволюційне оновлення: нова CPU-архітектура й вищі частоти, але без прориву в графіці. Основний акцент, схоже, зробили на балансі продуктивності та енергоефективності, а не на геймінгу.

Спецпроєкти
Травневий суперрозпродаж Blackview на AliExpress: новітні смартфони з Android 15 та знижки до 40%

Джерело: gsmarena

