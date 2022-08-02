СБУ ліквідувала мільйонну ботоферму, яка «розхитувала обстановку» в Україні на замовлення однієї з вітчизняних політсил

Служба безпеки України повідомила про знешкодження потужної ботоферми, створеної для дискредитації керівництва нашої держави та розхитування суспільно-політичної ситуації.

Слідчі встановили, що пропагандистські «потужності» цієї ботоферми використовували і представники російських спецслужб. Зокрема, через ботів вони поширювали фейкові новини щодо ситуації з фронтів та проводили інші інформаційні диверсії. Серед останніх «операцій» зловмисників: поширення контенту про нібито конфлікт між керівництвом ОП і Головнокомандувачем ЗСУ, а також проведення кампанії з дискредитації першої леді.

Для «розгону» деструктивного контенту зловмисники адміністрували мережу з понад 1 млн ботів, а також численні групи в соцмережах з аудиторією майже 400 тис. користувачів. Керівником злочинної групи виявився громадянин рф, який проживав у Києві й позиціював себе як «політичний експерт».

За даними слідства, він організував інформаційно-підривну діяльність на замовлення однієї з вітчизняних політсил, та координував злочинні дії з нинішнім народним депутатом, що входить до близького оточення колишнього керівництва нашої держави. Правоохоронці встановили, що російський «політтехнолог» створив спеціальне програмне забезпечення — за його допомогою учасники групи управляли в автоматичному режимі необмеженою кількістю анонімних акаунтів в найбільш популярних соцмережах. В СБУ не уточнюють імен, проте УП та Hromadske з посиланнями на власні джерела незалежно повідомляють, що йдеться про партію колишнього президента України Петра Порошенка «Європейська солідарність». Водночас нардепка від партії Геращенко «категорично спростовує» будь-яку причетність політсили.

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Для маскування протиправної діяльності зловмисники облаштували відповідне обладнання у різних містах – Києві, Харкові та Вінниці. Крім того, «політексперт» неодноразово оприлюднював деструктивну пропаганду від свого імені, особисто виступаючи на медіа-ресурсах, підконтрольних його «кураторам».

Під час обшуків за місцями перебування організаторів злочину правоохоронці вилучили:

апаратно-програмний комплекс, який забезпечував функціонування ботоферми;

5000 сім-карт, які зловмисники використовували для створення та подальшого ведення технічних акаунтів;

200 «Proxy»-серверів для підміни ІР-адрес та уникнення блокування відповідних інтернет-ресурсів.

При цьому на вимогу СБУ заблоковано майже 500 проросійських Youtube-каналів з аудиторією понад 15 млн підписників. Передано на блокування понад 1500 Telegram-каналів і ботів, понад 1500 акаунтів в Instagram, Facebook та TikTok.

За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх організаторів ботоферми. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Заходи з викриття і блокування правопорушень проводили співробітники Кібердепартаменту СБУ спільно з Головним слідчим управлінням Національної поліції та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

З початку повномасштабного вторгнення рф кіберфахівці Служби безпеки нейтралізували понад 1,2 тис. ворожих кіберінцидентів і кібератак на державні органи влади та стратегічно важливі об’єкти критичної інфраструктури.

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