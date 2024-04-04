СБУ знайшла російських хакерів, які атакували «Київстар»: дані передадуть в Гаагу

Кіберфахівці та слідчі Служби безпеки України знайшли російських хакерів, які атакували оператора мобільного зв’язку «Київстар».

Ними виявилося хакерське угрупування SandWorm, яке пов’язане з головним розвідувальним управлінням генерального штабу рф (більш відомого як гру). Після проведення всіх експертиз та оголошення підозр матеріали цього розслідування будуть передані до Міжнародного кримінального суду у Гаазі.

Про це повідомив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк в інтерв’ю «Укрінформ».

За словами очільника Департаменту кібербезпеки, зараз СБУ проводить низку експертиз щодо уражених хакерами систем і завданих збитків. Також спецслужба спрямувала запити на отримання додаткової інформації від міжнародних партнерів.

Ілля Вітюк підкреслив, що у межах кримінального провадження ДКІБ опрацьовує всіх учасників вертикалі, які були причетні до цієї атаки.

«Відповідати за скоєне має не лише конкретний хакер, але і, як мінімум, керівник військової частини і керівництво спецслужби, яка здійснює деструктивну діяльність», – переконаний керівник ДКІБ.

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Водночас він підкреслив, що у світі налічується лише три кейси, коли оголошувалися підозри хакерам за кібератаки на інфраструктуру. При чому один із них – якраз результат СБУ.

Також Ілля Вітюк розповів, що загалом під час повномасштабної війни Служба безпеки блокує по 4,5 тис. кібератак щороку. Особливим пріоритетом у кіберзахисті є Збройні сили України та Міноборони, оскільки спроби втручань ворога у військові системи відбуваються регулярно.

Нагадаємо, 12 грудня відбулася масштабна кібератака на «Київстар». Були значні проблеми зі зв’язком та інтернетом.

Після цього була інформація від голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка що російські хакери перебували у системі телекомоператора «Київстар» щонайменше з травня 2023 року.

За оцінками СБУ, хакери могли викрасти особисту інформацію, визначити місцезнаходження телефонів, перехопити SMS-повідомлення та, можливо, викрасти облікові записи Telegram. Але СБУ «фактів витоку персональних даних і даних абонентів не виявило».

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Спростував витік даних користувачів й сам «Київстар».