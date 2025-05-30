SEC відкликала позов проти Binance

Комісія з цінних паперів і бірж США відкликала свій цивільний позов проти найбільшої у світі криптовалютної біржі Binance. Спільні документи про остаточне відкликання підписали юристи SEC, Binance та засновника Binance Чанпена «CZ» Чжао.

SEC заявила, що це не відображає її позицію щодо інших криптовалютних судових процесів.

SEC подала позов проти Binance та Чжао у червні 2023 року, звинувативши біржу в штучному завищенні обсягів торгівлі, відмиванні коштів клієнтів та введенні в оману інвесторів щодо її контрольних систем.

Binance також звинувачувалась у незаконному сприянні торгівлі кількома криптовалютними токенами, які керівництво SEC за адміністрації президента Джо Байдена вважало такими, що мали бути зареєстровані як цінні папери.

Ця справа була окремою від визнання Binance у листопаді 2023 року своєї вини та штрафу в $4,32 млрд за порушення федеральних законів про боротьбу з відмиванням грошей та санкціями через прогалини у внутрішньому контролі. Чжао визнав свою провину і просидів за ґратами 4 місяці.

Також нещодавно SEC роз’яснила, що певні види діяльності за принципом Proof of Stake (PoS) не є торгівлею цінними паперами. SEC заявила, що учасники майнінгової діяльності не зобов’язані реєструвати транзакції в комісії згідно з Законом про цінні папери. Крім того, така діяльність не підпадає під винятки від реєстрації, викладені в Законі про цінні папери щодо майнінгової діяльності.

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Джерело: Reuters