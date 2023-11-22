Binance виплатить $4,3 млрд, щоб врегулювати справу про відмивання грошей — гендиректор криптобіржі Чанпен Чжао йде у відставку

Чжао також заплатить штраф у розмірі $50 млн.

Найбільша у світі криптобіржа виплатить $4,3 млрд для врегулювання справи про відмивання грошей, ініційованої Міністерством юстиції США. Власник і генеральний директор Binance визнав себе винним у порушенні законів та погодився піти у відставку — Чжао також має сплатити близько $50 млн штрафу.

«Сьогодні я залишив посаду генерального директора Binance», — написав Чанпен Чжао вчора в X (раніше Twitter). «Емоційно рішення далося мені нелегко, але я знаю, що це правильно. Я робив помилки й маю нести відповідальність. Так буде краще для нашої спільноти, для Binance і для мене самого».

Посаду гендиректора обійме Річард Тенг — голова регіональних ринків Binance. Також криптобіржа має призначити незалежного спостерігача.

Попри те, що Чжао не зможе обіймати керівну посаду в Binance, за даними The Wall Street Journal, умови угоди дозволять йому зберегти контрольну частку в криптобіржі.

«Binance сприяла нерегульованим транзакціям криптовалюти на мільярди доларів», — заявив генеральний прокурор США Меррік Гарленд під час пресконференції у вівторок. «Платформа обслуговує злочинців з усього світу, які використовують цю криптобіржу для переміщення вкрадених коштів та інших злочинних доходів».

Гарленд додав, що Binance забезпечила транзакції на «майже» $900 млн між США та Іраном, країною, яка потрапила під санкції, у той час, як її команда з комплаєнсу усвідомлювала, що її захист від відмивання грошей був «неадекватним».

Раніше Reuters повідомляв, що з 2018 року Binance обробила іранські транзакції на загальну суму у $7,8 мільярда.

На початку повномасштабного вторгнення росії в Україну CEO Binance Чанпен Чжао, казав що криптобіржа виконала початкові розпорядження міжнародного уряду щодо обмеження осіб, які перебувають під санкціями, але заявив, що подальше розширення було б «неетичним». У квітні 2022 року Binance обмежила виведення коштів для росіян зі своїх сервісів (зокрема тим, що мають активи загальною вартістю понад €10 000). Водночас, за оцінками джерел Bloomberg, менш ніж 50 000 осіб насправді мають рахунки, що перевищують вказану суму.

Станом на листопад 2022-го, на Binance були доступні 18 торгових рублевих пар та шлюзи вводу-виводу, які дають змогу легко обходити санкції.

Курс Микросервисная архитектура. програма, яка допоможе опанувати головні принципи розробки мікросервісної архітектури, щоби ви могли проєктувати незалежні сервіси, а потім інтегрувати їх в одну систему. Практики буде багато. Отримати інформацію про курс

У вересні 2023 року Binance уклала угоду про продаж всього свого російського бізнесу криптообміннику CommEX, і там впевнено заявили, що не належать Binance, але відмовилися розкрити імена власників, адже «не хочуть публічності».

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) вперше подала до суду на Binance і Чжао в червні, звинувативши криптобіржу в незаконній діяльності в США та обмані інвесторів. Водночас спроба заморозити кошти криптобіржі не пройшла

Binance — це лише одна з криптоімперій, на яку SEC націлилась після краху FTX, на додаток до Coinbase і Kraken.