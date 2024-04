Серіал «Fallout» отримав перші відгуки та оцінку 91% на Rotten Tomatoes: «Яскравий апокаліпсис зі спалахами надзвичайного насильства»

Доки глядачі чекають на прем’єру «Fallout» на Prime Video (вже за кілька годин), профільні видання опублікували свої перші рецензії. Всі як один відзначають надзвичайну жорстокість шоу і водночас співають дифірамби декораціям, акторській грі та історії, яка, що важливо, буде зрозумілою і тим, хто незнайомий з однойменною серією ігор.

На момент публікації статті оцінки на сайтах-агрегаторах рецензій розподілились наступним чином:

Сем Резерфорд з Engadget назвав «Fallout» чудовим шоу із чарівними персонажами та вражаючими візуальними ефектами. Окремо автор відзначив гру Волтона Ґоґґінса, який, здається, «був спеціально створений для ролі Гуля».

З мінусів Резерфорд, відзначає надмірну жорстокість серіалу — сцен із кров’ю та жорстоким поводженням з тваринами буде чимало.

Кайлі Гілліард з GameInformer почав свій відгук зі слів, що він «не фанат ігор Fallout, але тепер — фанат серіалу Fallout».

Метт Перслоу з IGN відзначає, що серіал насправді «не пов’язаний безпосередньо ні з чим, у що ми могли грати», тим самим захоплюючи більшу аудиторію.

«Яскравий і кумедний апокаліпсис, наповнений похмурими моментами та спалахами надзвичайного насильства — Fallout перебуває на цьому місці з The Last of Us, однією з найкращих ігрових адаптацій, які коли-небудь створювали», — підсумував Перслоу.