Серіал «Fallout» отримав перші відгуки та оцінку 91% на Rotten Tomatoes: «Яскравий апокаліпсис зі спалахами надзвичайного насильства»

Доки глядачі чекають на прем’єру «Fallout» на Prime Video (вже за кілька годин), профільні видання опублікували свої перші рецензії. Всі як один відзначають надзвичайну жорстокість шоу і водночас співають дифірамби декораціям, акторській грі та історії, яка, що важливо, буде зрозумілою і тим, хто незнайомий з однойменною серією ігор.

На момент публікації статті оцінки на сайтах-агрегаторах рецензій розподілились наступним чином:

Сем Резерфорд з Engadget назвав «Fallout» чудовим шоу із чарівними персонажами та вражаючими візуальними ефектами. Окремо автор відзначив гру Волтона Ґоґґінса, який, здається, «був спеціально створений для ролі Гуля».

«Найвражаюча річ у Fallout — це те, як шоу врівноважує кілька різних історій з витонченістю та інтригою. Тут вони настільки добре сплетені воєдино, що навіть якщо одна сцена триває задовго, шоу в цілому ніколи не набридає», — написав Резерфорд.

З мінусів Резерфорд, відзначає надмірну жорстокість серіалу — сцен із кров’ю та жорстоким поводженням з тваринами буде чимало.

Кайлі Гілліард з GameInformer почав свій відгук зі слів, що він «не фанат ігор Fallout, але тепер — фанат серіалу Fallout».

«Шоу Fallout страшне, насильницьке, смішне, дивне, інтригуюче та якоюсь мірою оптимістичне – відчуття, якого я давно не отримував від апокаліптичної фантастики», — пише Гілліард.

Метт Перслоу з IGN відзначає, що серіал насправді «не пов’язаний безпосередньо ні з чим, у що ми могли грати», тим самим захоплюючи більшу аудиторію.

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«Яскравий і кумедний апокаліпсис, наповнений похмурими моментами та спалахами надзвичайного насильства — Fallout перебуває на цьому місці з The Last of Us, однією з найкращих ігрових адаптацій, які коли-небудь створювали», — підсумував Перслоу.

Згідно з офіційним синопсисом, серіал «Fallout» розповідає про виживання людства у ​​постапокаліптичному майбутньому у 2296 році — через 219 років після ядерної війни. Сюжет є частиною канону ігрової серії, але розповідає самостійну історію, побудовану навколо трьох ключових персонажів: молодої дівчини Люсі, жительки «Сховища 33», її батька та наглядача Сховища Генка, а також гуля-найманця Купера Говарда.

Головні ролі в телеадаптації зіграли Елла Пернелл («Шершні»), Волтон Ґоґґінс («Виправданий») і Кайл Маклаклен («Твін Пікс»). Шоуранери серіалу — Джонатан Нолан та Ліза Джой, які вже працювали разом над «Край “Дикий Захід”».