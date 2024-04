Творці серіалу «Fallout» надихалися адаптацією «The Last of Us» від HBO: «Ми зрозуміли, що це можливо»

Мало хто наважується на адаптацію відеоігри від першої особи, і «Fallout» від Prime Video — лише останній (і довгоочікуваний) приклад цього. Водночас, за словами одного з творців серіалу Джонатана Нолана, працювати було легше, зважаючи на успіх іншої екранізації постапокаліптичної гри — «The Last of Us» від HBO.

Коли в інтерв’ю The Hollywood Reporter Нолана запитали, чи розчарований він тим, що «The Last of Us» вийшов першим, той відповів:

«Я був у захваті. Коли ми з Тоддом Говардом [розробником ігор] вперше говорили про екранізацію, планка не те щоб була невисокою — її взагалі не існувало в телевізійному просторі. Завжди приємно бути першим, але коли хтось робить щось таке хороше, як «The Last of Us» — стає легше, тому що раптом усі розуміють, що це можливо».

Для самого Джонатана Нолана, це не перше «науково-фантастичне родео» — режисер, який доводиться братом творцю «Оппенгеймера» Крістоферу Нолану, працював над серіалами «Край “Дикий Захід”» для HBO, а також «Периферійні пристрої» для Amazon. Ліза Джой, яка працювала з Ноланом над «Край “Дикий Захід”» також приєдналася до «Fallout» як другий шоуранер.

В інтерв’ю Нолан зазначає, що творча команда також черпала багато натхнення з вестернів для естетики серіалу.

«Ми багато говорили про класику Клінта Іствуда “Хороший, поганий, злий”», – каже Нолан. «Думаю, що наші сценаристи створили відчуття рольової гри – хоча й без глядача, який робить вибір; тут вибір роблять персонажі».

Серіал «Fallout» розповідає про виживання людства у ​​постапокаліптичному майбутньому у 2296 році — через 219 років після ядерної війни. Сюжет є частиною канону ігрової серії, але розповідає самостійну історію, побудовану навколо трьох ключових персонажів: молодої дівчини Люсі, жительки «Сховища 33», її батька та наглядача Сховища Генка, а також гуля-найманця Купера Говарда.

Головні ролі в телеадаптації зіграли Елла Пернелл («Шершні»), Волтон Ґоґґінс («Виправданий») і Кайл Маклаклен («Твін Пікс»).

«Fallout» вийде на Prime Video 11 квітня. Усі 8 епізодів дебютують одночасно, а перший можна буде того ж дня переглянути на Twitch (тут можна переглянути список стримерів) — таким чином Amazon планує залучити більше глядачів до повної версії.

Тим часом профільні видання опублікували перші відгуки на серіал — наприклад Insider Gaming зазначає, що серіал вийшов доволі жорстоким, а сексуальні сцени місцями виглядають недоречними.