Новини Кіно 21.12.2023 о 19:20 comment views icon

Серіал за грою Fallout, серіальний перезапуск «Містер та місис Сміт», продовження «За межами» та інші майбутні релізи Amazon Prime Video 2024 року

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Вадим Карпусь

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Стрімінговий сервіс Amazon Prime Video випустив промо-відео, присвячене майбутнім фільмам та серіалам, які вийдуть на платформі наступного року. Більшість проєктів у добірці являють собою новинки. Разом з тим є серіал Invincible, що пропонує другу частину другого сезону, та ще кілька нових сезонів існуючих серіалів.

Розпочинається промо з кадрів майбутнього серіалу Fallout за однойменною рольовою грою. Після нещодавнього трейлера нове відео здається занадто коротким та небагатим на деталі.

Окрім Fallout, у наступному році Amazon Prime Video буде заохочувати глядачів наступними фільмами та серіалами:

  • Upgraded (новий фільм)
  • Mr. and Mrs. Smith (новий серіал)
  • Musica (новий фільм)
  • Outer Range (новий сезон)
  • Foe (новий фільм)
  • Ricky Stanicky (новий фільм)
  • Them (новий сезон)
  • Role Play (новий фільм)
  • Invincible (сезон 2, частина 2)
  • The Boys (новий сезон)
  • Road House (новий фільм)
  • This Is Me Now: The Film (новий фільм)
  • The Underdoggs (новий фільм)
  • Expats (новий серіал)
  • The Idea of You (новий фільм)
  • Reina Roja (новий серіал)
  • Hazbin Hotel (новий серіал)
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