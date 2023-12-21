Серіал за грою Fallout, серіальний перезапуск «Містер та місис Сміт», продовження «За межами» та інші майбутні релізи Amazon Prime Video 2024 року

Стрімінговий сервіс Amazon Prime Video випустив промо-відео, присвячене майбутнім фільмам та серіалам, які вийдуть на платформі наступного року. Більшість проєктів у добірці являють собою новинки. Разом з тим є серіал Invincible, що пропонує другу частину другого сезону, та ще кілька нових сезонів існуючих серіалів.

Розпочинається промо з кадрів майбутнього серіалу Fallout за однойменною рольовою грою. Після нещодавнього трейлера нове відео здається занадто коротким та небагатим на деталі.

Окрім Fallout, у наступному році Amazon Prime Video буде заохочувати глядачів наступними фільмами та серіалами: