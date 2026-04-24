Скарлетт Йоганссон повертається до свого фільму 2007 року: "Щоденники няні" стане серіалом на Netflix

Netflix готує телевізійний ремейк романтичної комедії “Щоденники няні” / The Nanny Diaries, яка вийшла ще у 2007 році. До проєкту повертається Скарлетт Йоганссон — але цього разу не як акторка, а як виконавча продюсерка.





Серіал замість фільму

Оригінальна стрічка була заснована на однойменному романі 2002 року Емми Маклафлін та Нікола Краус. У центрі історії опинилася випускниця коледжу Енні Бреддок, яка влаштовується нянею до заможної родини. Її життя різко змінюється після переїзду до дому роботодавців.

Минуло 19 років із моменту прем’єри, і тепер Netflix запускає телевізійну адаптацію цієї історії. Сценарієм і шоуранінгом нового серіалу займаються Емі Чозік (“Дівчата в автобусі”) та Дженні Бікс (“Секс і місто”).

Скарлетт Йоганссон долучилася до проєкту як виконавча продюсерка разом із Грегом Берланті та іншими продюсерами. Ідея ремейку з’явилася після їхньої спільної роботи над фільмом “Забери мене на Місяць” два роки тому.





Акторський склад серіалу поки не оголосили.

Фільм “Щоденники няні” 2007 року зібрав $47,8 млн у прокаті, але не став великим хітом. Критики оцінили його стримано: 34% на Rotten Tomatoes, тоді як глядачі дали 51%.

Стрічку зняли Шарі Спрінгер Берман та Роберт Пульчіні. Окрім Скарлетт Йоганссон у ній також зіграли Лора Лінні, Аліша Кіз, Кріс Еванс, Пол Джаматті та інші.

Після “Щоденники няні” Скарлетт Йоганссон зіграла у фільмах “Вікі Крістіна Барселона”, “Люсі”, “Шлюбна історія”, “Кролик Джоджо” та приєдналася до кіновсесвіту Marvel у ролі Чорної Вдови.

У 2020 році вона отримала дві номінації на “Оскар” за фільми “Шлюбна історія” і “Кролик Джоджо”, а також відзнаки від “Золотого глобуса”, SAG і BAFTA. Крім того, акторка здобула премію “Тоні” за роль у виставі “Вид з мосту”.

Йоганссон знову співпрацює з Берланті над новим серіалом, а також готує інші проєкти. Зокрема, вона возз’єднається з колегою по Marvel в науково-фантастичному фільмі “Рей Ґанн” / Ray Gunn від Netflix.

Дати виходу нового серіалу поки немає.

Джерело: screenrant