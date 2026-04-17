17.04.2026

Серіал "Гаррі Поттер" може повернути персонажа, якого вирізали з фільмів

Вадим Карпусь

Гаррі, Рон та Герміона / Warner Bros.

Новий серіал HBO “Гаррі Поттер” може виправити одну з найпомітніших прогалин оригінальних фільмів. Згідно з концепт-артами, у першому сезоні може з’явитися Півз — полтергейст, якого повністю вирізали з кіноадаптацій Warner Bros.


У фільмах про Гаррі Поттера багато другорядних персонажів не потрапили на екран через обмежений хронометраж. Новий серіал підходить до історії інакше: кожна книга отримає окремий сезон. Це відкриває можливість показати героїв та події, яких раніше ігнорували.

Серед таких персонажів — професор Бінс, привид-викладач історії магії, та Чарлі Візлі — брат Рона. Поки що їх не підтвердили, але Півз уже “засвітився” у концепт-артах і виглядає головним кандидатом на появу в першому сезоні.

У книжках Півз — не звичайний привид, а справжній полтергейст, своєрідне втілення хаосу в Гоґвортсі. Він літає коридорами, кидає предмети та постійно дратує учнів. Його витівки регулярно впливають на події й додають історії динаміки. Якщо герой з’явиться в серіалі, атмосфера школи магії стане значно живішою і більш непередбачуваною.


Глядачі вже активно обговорюють можливу появу персонажа. Реакція в соцмережах, зокрема на Reddit, здебільшого позитивна: фанати вважають Півза важливою частиною книжкового канону. Водночас зовнішній вигляд героя з концепт-артів викликав змішані відгуки — багатьом він не сподобався. Але це лише ранні напрацювання, і фінальний вигляд може суттєво змінитися.

Варто зауважити, що офіційного підтвердження від HBO поки що немає. Інформація базується лише на концепт-артах із документального проєкту Finding Harry: The Craft Behind the Magic. Тож участь Півза в серіалі “Гаррі Поттер” залишається ймовірною, але не гарантованою.

Якщо HBO дійсно поверне Півза, серіал отримає важливий елемент, якого бракувало фільмам. А можливо, навіть не один. Розширений формат дає можливість показати історію ширше та ближче до книжок, і саме такі деталі можуть зробити нову адаптацію значно повнішою та цікавішою для фанатів.

Джерело: notebookcheck

