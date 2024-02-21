Shadow of the Erdtree — DLC для Elden Ring — вийде 21 червня. Геймплейний трейлер

Видавець Bandai Namco та студія FromSoftware опублікували геймплейний трейлер майбутнього доповнення до гри Elden Ring, яке отримало назву Shadow of the Erdtree.

Відео демонструє похмурі пейзажі, деяких персонажів та моторошних монстрів. Також можна спостерігати за різноманітними способами вести бій з ворогами, використовуючи для цього різні типи зброї.

Наприкінці трейлера розробники сповіщають, що доповнення Elden Ring Shadow of the Erdtree вийде 21 червня 2024 року. Отже, чекати ще кілька місяців. Проте самі нетерплячі вже можуть оформити попереднє замовлення на DLC.

Хоча його ціна може неприємно здивувати шанувальників. За саме лише доповнення в стандартному варіанті треба буде заплатити 1199 грн. Водночас версія Elden Ring Shadow of the Erdtree Premium Bundle коштує 1499 грн.

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А ще буде фізичне колекційне видання зі статуеткою та артбуком.

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