Що буде, якщо зняти радіатор із SSD PСIe 5.0? BSOD або мінімальна продуктивність як альтернатива більшій товщині та шуму.

Високі температури – основна проблема швидкісних SSD для PCIe 5.0. Потрібно забути про часи безшумних твердотілих накопичувачів, якщо вам потрібна максимальна швидкість. Накопичувач Viper PV553 від Patriot, що забезпечує швидкість читання до 12,4 ГБ/с та запису до 11,8 ГБ/с оснащений активною системою охолодження та досить масивним радіатором. Один із найшвидших SSD буде представлений на виставці Computex 2023.

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Вигляд малорозмірного вентилятора-турбіни викликає сумні думки про можливий рівень шуму такої конструкції. А що буде, якщо SSD PCIe 5.0 працюватиме без системи охолодження? ComputerBase відповіли на це питання на прикладі накопичувачів Crucial T700 та Corsair MP700.

Контролер Phison E26, на якому побудовані майже всі твердотілі диски останнього покоління. Максимально допустиме значення параметра Tjmax у прошивці – 86°C. Поведінка після його досягнення відрізняється залежно від накопичувача. Модель Corsair MP700 вимикається для захисту від перегріву. Практично це означає зависання комп’ютера та BSOD.

Інакше поводитися Crucial T700 – для зниження температури накопичувач агресивно обмежує продуктивність. В результаті диск не зупиняється і система не зависає, але його продуктивність зменшується до рівня жорстких дисків. Швидкість в аварійному режимі не підіймається вище за 101 МБ/с. Але завдяки такому режиму ви не втратите дані через вимкнення.

Перегрів робить проблематичним застосування SSD PСIe 5.0 в ноутбуках – у тонкому корпусі розміщувати масивний радіатор просто ніде, а відсіки накопичувачів розраховані тільки на «голий» SSD. Підведення теплових трубок може змінити ситуацію, але таке рішення все одно вимагає потужнішої системи охолодження – в ноутбуці з’явиться додаткове джерело нагрівання.

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Разом з тим застосування активного охолодження не є обов’язковим – Corsair MP700 оснащено звичайним радіатором.

Джерела: VideoCardz, ComputerBase