Щоб усе роздивитися: модери ремейку Silent Hill 2 прибрали туман й додали сонячну погоду

Ремейк Silent Hill 2 ще не охолонув після релізу, а модери вже встигли наробити дивних речей з грою.
Серія Silent Hill відома своїм постійним туманом, але деякі з найцікавіших модів на NexusMods повністю видаляють туман, перетворюючи гру на абсолютно інший досвід.
Наприклад, FrancisLouis створив мод Silent Hill 2 HD Collection, що є жартівливим натяком на видання, у якому видалили значну частину характерного туману.
Той самий модер пішов ще далі й зробив Sunny Hills. Цей мод купає гру в сонячному світлі з додатковою можливістю видалити туман.
Також є мод NorskPL, який замінює протагоніста Джеймса Сандерленда моделлю з гри 2001 року.
Однак для справді ретро-відчуття варто звернути увагу на конфігурацію продуктивності від MAK Moderator, яка діє як демейк для відтворення графіки епохи PS2.
Але, мабуть, найдотепнішим модом є заміна моделі Джеймса Сандерленда на Леона Кеннеді з ремейку горору Resident Evil 4.
Silent Hill 2 Remake вийшла минулого тижня й отримала високу оцінку критиків. Детальніше про гру можна прочитати в нашій рецензії.
Сторінку ремейку Silent Hill 2 на Вікіпедії заблокували після спроб фанів переписати схвальні відгуки критиків
Джерело: Eurogamer
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