Новини Ігри 09.10.2024 о 18:21 comment views icon

Щоб усе роздивитися: модери ремейку Silent Hill 2 прибрали туман й додали сонячну погоду

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Ігор Панченко

Автор новин

Ремейк Silent Hill 2 ще не охолонув після релізу, а модери вже встигли наробити дивних речей з грою.

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Серія Silent Hill відома своїм постійним туманом, але деякі з найцікавіших модів на NexusMods повністю видаляють туман, перетворюючи гру на абсолютно інший досвід.

Наприклад, FrancisLouis створив мод Silent Hill 2 HD Collection, що є жартівливим натяком на видання, у якому видалили значну частину характерного туману.

Щоб усе роздивитися: модери ремейку Silent Hill 2 прибрали туман й додали сонячну погоду

Той самий модер пішов ще далі й зробив Sunny Hills. Цей мод купає гру в сонячному світлі з додатковою можливістю видалити туман.

Щоб усе роздивитися: модери ремейку Silent Hill 2 прибрали туман й додали сонячну погоду
Тепла і геть не моторошна атмосфера / Sunny Hills

Також є мод NorskPL, який замінює протагоніста Джеймса Сандерленда моделлю з гри 2001 року.

Щоб усе роздивитися: модери ремейку Silent Hill 2 прибрали туман й додали сонячну погоду
Класичний Джеймс / NorskPL

Однак для справді ретро-відчуття варто звернути увагу на конфігурацію продуктивності від MAK Moderator, яка діє як демейк для відтворення графіки епохи PS2.

Щоб усе роздивитися: модери ремейку Silent Hill 2 прибрали туман й додали сонячну погоду

Але, мабуть, найдотепнішим модом є заміна моделі Джеймса Сандерленда на Леона Кеннеді з ремейку горору Resident Evil 4.

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Щоб усе роздивитися: модери ремейку Silent Hill 2 прибрали туман й додали сонячну погоду

Silent Hill 2 Remake вийшла минулого тижня й отримала високу оцінку критиків. Детальніше про гру можна прочитати в нашій рецензії.

Сторінку ремейку Silent Hill 2 на Вікіпедії заблокували після спроб фанів переписати схвальні відгуки критиків

Джерело: Eurogamer

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