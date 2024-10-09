Щоб усе роздивитися: модери ремейку Silent Hill 2 прибрали туман й додали сонячну погоду

Ремейк Silent Hill 2 ще не охолонув після релізу, а модери вже встигли наробити дивних речей з грою.

Серія Silent Hill відома своїм постійним туманом, але деякі з найцікавіших модів на NexusMods повністю видаляють туман, перетворюючи гру на абсолютно інший досвід.

Наприклад, FrancisLouis створив мод Silent Hill 2 HD Collection, що є жартівливим натяком на видання, у якому видалили значну частину характерного туману.

Той самий модер пішов ще далі й зробив Sunny Hills. Цей мод купає гру в сонячному світлі з додатковою можливістю видалити туман.

Також є мод NorskPL, який замінює протагоніста Джеймса Сандерленда моделлю з гри 2001 року.

Однак для справді ретро-відчуття варто звернути увагу на конфігурацію продуктивності від MAK Moderator, яка діє як демейк для відтворення графіки епохи PS2.

Але, мабуть, найдотепнішим модом є заміна моделі Джеймса Сандерленда на Леона Кеннеді з ремейку горору Resident Evil 4.

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Silent Hill 2 Remake вийшла минулого тижня й отримала високу оцінку критиків. Детальніше про гру можна прочитати в нашій рецензії.

Джерело: Eurogamer