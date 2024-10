Сторінку ремейку Silent Hill 2 на Вікіпедії заблокували після спроб фанів переписати схвальні відгуки критиків

Вікіпедія змушена була заблокувати сторінку Silent Hill 2 Remake після неодноразового «вандалізму» з боку редакторів, які відмовляються визнати, що перевидання культової хорор-гри Konami отримало схвальні відгуки від критиків цього тижня.

Відверта брехня про оцінки гри та її бал на Metacritic, включно з одним редагуванням, у якому стверджувалося, що гра «отримала найгірші з можливих відгуків», призвела до того, що сторінку перевели в напівзахищений стан. Це унеможливлює внесення змін незареєстрованими користувачами та поширення безпідставних тверджень. Наприклад, одне з них стверджувало, що Eurogamer поставив грі 0 з 5 зірок, хоча насправді вона отримала найвищу оцінку.

the silent hill 2 remake’s positive reception didn’t fit their narrative so the “antiwoke” dorks had to vandalize the wikipedia review scores pic.twitter.com/Qcl0nj3q0R

— kate bush’s husband (@airbagged) October 5, 2024