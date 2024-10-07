Новини Ігри 07.10.2024 о 11:17 comment views icon

Сторінку ремейку Silent Hill 2 на Вікіпедії заблокували після спроб фанів переписати схвальні відгуки критиків

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Ігор Панченко

Автор новин

Сторінку ремейку Silent Hill 2 на Вікіпедії заблокували після спроб фанів переписати схвальні відгуки критиків

Вікіпедія змушена була заблокувати сторінку Silent Hill 2 Remake після неодноразового «вандалізму» з боку редакторів, які відмовляються визнати, що перевидання культової хорор-гри Konami отримало схвальні відгуки від критиків цього тижня.

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Сторінку ремейку Silent Hill 2 на Вікіпедії заблокували після спроб фанів переписати схвальні відгуки критиків
Заблокована для редагування сторінка ремейку Silent Hill 2

Відверта брехня про оцінки гри та її бал на Metacritic, включно з одним редагуванням, у якому стверджувалося, що гра «отримала найгірші з можливих відгуків», призвела до того, що сторінку перевели в напівзахищений стан. Це унеможливлює внесення змін незареєстрованими користувачами та поширення безпідставних тверджень. Наприклад, одне з них стверджувало, що Eurogamer поставив грі 0 з 5 зірок, хоча насправді вона отримала найвищу оцінку.

Невідомо, що саме спонукало до таких редагувань. Дехто припускає, що це пов’язано з дискурсом навколо «прогресивності» гри через зміни в рисах обличчя та одязі персонажів. Інші вважають, що причиною може бути розчарування фанів тим, що ремейк Silent Hill 2 робила студія Bloober Team, або взагалі самим фактом перевидання гри.

Хоча з моменту релізу минуло небагато часу і доступ до гри наразі мають лише покупці розширеного видання з можливістю раннього доступу (що може спричиняти упереджено позитивні оцінки), Silent Hill 2 Remake вже має статус «виключно схвальні» серед користувацьких відгуків у Steam.

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«Поважає оригінал»: ремейк Silent Hill 2 отримав 87 балів на Metacritic, але гру не тільки хвалять

Джерело: Eurogamer

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