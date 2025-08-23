Новини IT-бізнес 23.08.2025 comment views icon

"ШІ сам по собі зникне": засновник розробки ШІ в Google застерігає від розбудови кар'єри в галузі

Андрій Русанов

"ШІ сам по собі зникне": засновник розробки ШІ в Google застерігає від розбудови кар'єри в галузі
Джад Таріфі / LinkedIn, Integral AI

Джад Таріфі заснував першу ШІ-команду Google, а зараз очолює власний стартап. Він каже, що невдовзі галузь ШІ як така зникне і радить займатися спеціалізованими напрямками.

У той час, коли мегакорпорації пропонують фахівцям з ШІ “космічні” заробітки та переманюють їх одна в одної, розробник ШІ зі стажем в інтерв’ю Business Insider застерігає від здобуття у галузі ШІ наукового ступеня тощо. Це не означає зникнення технології — навпаки, її успіхи будуть настільки блискавичними, що за кілька років більшість її проблем та застосувань отримають рішення.

“Штучний інтелект сам по собі зникне, коли ви закінчите докторську дисертацію. Навіть такі речі, як застосування ШІ в робототехніці, будуть вирішені на той час. Тож або займіться чимось нішевим, як-от ШІ для біології, який все ще перебуває на дуже ранніх стадіях, або просто взагалі не беріться”, – сказав Таріфі.

42-річний Таріфі здобув ступінь Ph. D. зі штучного інтелекту в Університеті Флориди у 2012 році. Він приєднався до Google у 2012 році та працював на пошукового гіганта майже 10 років. У 2021 році він заснував власну компанію Integral AI. Він каже, що докторантура — це випробування, на яке мають йти лише “дивні люди”, оскільки це передбачає жертвування “п’ятьма роками життя та багато болю”.

“Я не думаю, що хтось повинен здобувати ступінь доктора філософії, якщо тільки він не одержимий цією галуззю. Якщо ви не впевнені, вам точно слід за замовчанням відповісти “ні” та жити життям далі. Ви рухатиметеся набагато швидше. Ви навчитеся набагато більшого. Ви будете краще адаптуватися до того, як все змінюється”.

Також фахівець та підприємець вважає, що люди, які хочуть процвітати в епоху штучного інтелекту, повинні розвивати соціальні навички та емпатію. На його думку, хоча точні науки й можна опанувати, досвід у стимулюванні та використанні штучного інтелекту передбачає «емоційне налаштування» та «гарний смак».

