Де $100 млн?! Працівники OpenAI перейшли до Meta і не отримали бонус, про який розповідав Сем Альтман

Троє колишніх співробітників OpenAI перейшли на роботу до Meta, де на них не чекав той захмарний бонус, про який нещодавно розповів їхній ексроботодавець Сем Альтман.

Щобільше, один з них, Лукас Баєр, назвав слова свого колишнього шефа «фейковими новинами». Цікаво, як тепер відреагує OpenAI та як повпливає ця інформація на наміри решти потенційних перебіжчиків, які, ймовірно, вже подумки вишикувалися у чергу за омріяними $100 млн.

Як розповідає Wccftech, у листопаді Лукас Баєр та двоє його колег, Олександр Колесніков та Сяохуа Чжай, приєдналися до OpenAI для відкриття офісу компанії в Цюриху. Днями Баєр написав в X, що він та зазначені його колеги приєдналися до Meta. Цікаво, що ще раніше це тріо працювало в Google DeepMind. Баєр каже, що ані йому, ані Колеснікову, ані Чжаю не виплачували за підписання контракту $100 млн.

hey all, couple quick notes:

1) yes, we will be joining Meta.

2) no, we did not get 100M sign-on, that’s fake news.

Excited about what’s ahead though, will share more in due time!

cc @__kolesnikov__ and @XiaohuaZhai.

— Lucas Beyer (bl16) (@giffmana) June 26, 2025