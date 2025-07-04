Де $100 млн?! Працівники OpenAI перейшли до Meta і не отримали бонус, про який розповідав Сем Альтман

Троє колишніх співробітників OpenAI перейшли на роботу до Meta, де на них не чекав той захмарний бонус, про який нещодавно розповів їхній ексроботодавець Сем Альтман.

Щобільше, один з них, Лукас Баєр, назвав слова свого колишнього шефа «фейковими новинами». Цікаво, як тепер відреагує OpenAI та як повпливає ця інформація на наміри решти потенційних перебіжчиків, які, ймовірно, вже подумки вишикувалися у чергу за омріяними $100 млн.

Як розповідає Wccftech, у листопаді Лукас Баєр та двоє його колег, Олександр Колесніков та Сяохуа Чжай, приєдналися до OpenAI для відкриття офісу компанії в Цюриху. Днями Баєр написав в X, що він та зазначені його колеги приєдналися до Meta. Цікаво, що ще раніше це тріо працювало в Google DeepMind. Баєр каже, що ані йому, ані Колеснікову, ані Чжаю не виплачували за підписання контракту $100 млн.

hey all, couple quick notes:

1) yes, we will be joining Meta.

2) no, we did not get 100M sign-on, that’s fake news. Excited about what’s ahead though, will share more in due time! cc @__kolesnikov__ and @XiaohuaZhai. — Lucas Beyer (bl16) (@giffmana) June 26, 2025

«Привіт усім, кілька коротких зауважень: 1) так, ми приєднаємося до Meta 2) ні, ми не отримали 100 млн за вхід, це фейкові новини. З нетерпінням чекаю на майбутнє, поділюся інформацією пізніше!».

Як можна пересвідчитися, Лукас Баєр не надто багато розповів про перехід на нову роботу, але пообіцяв більше подробиць згодом. Коментатори почали весело «підловлювати» новоспеченого працівника Meta. Зокрема, питають, чи не становив бонус $99 999 999, або як то, почуватися зрадниками «ні за що». Лукас відповів: «Слава Богу, Сем дав мені знати, що мене недооцінили».

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Нагадаємо, раніше голова OpenAI Сем Альтман розповідав, що його співробітникам пропонують в Meta бонуси у розмірі $100 млн, порівняні з вартістю річного контракта, лише за його укладання. Але стійкі працівники утримуються, тому що в OpenAI нібито кращі перспективи та цікавіша робота. Втім, здається, щоб перейти до Meta $100 млн не потрібні.