Найбільший офер в історії ШІ: Цукерберг пропонував $1,25 млрд інженеру нейромереж за перехід в Meta, а той відмовився

Meta хотіла переманити інженера з нейромереж і запропонувала за це рекордну суму — $1,25 млрд. Але ідея стати мільярдером за кілька років не переконала розробника.

Засновник стартапу Abel і відомий критик великих корпорацій Деніел Френсіс розповів про цю історію. За його словами, якраз йому і розповіли про рекордний оффер від Марка Цукерберга на $1,25 млрд.

Update: was informed of a $1.25 billion offer for four years, new highest I’ve seen

guys what the hell is going on https://t.co/n5vDZ7Dl5y

— Daniel (@growing_daniel) July 20, 2025