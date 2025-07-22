Найбільший офер в історії ШІ: Цукерберг пропонував $1,25 млрд інженеру нейромереж за перехід в Meta, а той відмовився

Meta хотіла переманити інженера з нейромереж і запропонувала за це рекордну суму — $1,25 млрд. Але ідея стати мільярдером за кілька років не переконала розробника.

Тиждень ШІ на ITC.ua за підтримки

Засновник стартапу Abel і відомий критик великих корпорацій Деніел Френсіс розповів про цю історію. За його словами, якраз йому і розповіли про рекордний оффер від Марка Цукерберга на $1,25 млрд.

«Мені повідомили про пропозицію на $1,25 млрд за чотири роки — це найвища сума, про мені доводилося почути. Хлопці, що взагалі відбувається?» — написав Френсіс.

Update: was informed of a $1.25 billion offer for four years, new highest I’ve seen guys what the hell is going on https://t.co/n5vDZ7Dl5y — Daniel (@growing_daniel) July 20, 2025

У попередньому дописі він уже натякав, що Meta полює на топового інженера ШІ, зацікавлюючи його мільярдним бонусом. Але зрештою корпорація отримала відповідь: «Людина сказала “ні”». У коментарях до твіту Френсіса хтось зауважив, що зараз компанії готові платити «гроші в стилі інтелектуальної власності» — за саму присутність мізків.

Френсіс добре знайомий зі світом хайпового ШІ. Його стартап створює поліцейські звіти на основі відео з боді-камер і даних диспетчерів. У 2023 році він став відомим, коли вдав із себе звільненого співробітника Twitter і навіть з’язався з журналістами — після чого його справді взяли на роботу.

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Як виявилось, така пропозиція — не поодинокий випадок. Інші розробники у відповідь на твіт розповіли, що чули про ще більші офери. А дослідник ШІ з ніком Рун (ймовірно, колишній співробітник OpenAI) сказав, що сума виглядає не так божевільно, якщо розцінювати контракт як тимчасове придбання топового інженера, що збагатить компанію. Головне, щоб потім розробника не звільнили і він не потрапив до списку непридатних.

Після цього дискусія в X швидко перетворилась на конкурс неймовірних сум і дивних історій про бонуси. Але частина з них — підтверджені. Наприклад, у червні гендиректор OpenAI Сем Альтман зізнався, що Meta переманила трьох працівників його компанії, пропонуючи їм до $100 млн просто за підписання контракту. Спойлер: шалені бонуси вони не отримали. Раніше також були випадки, що Цукербенг «вербував» дослідників Google DeepMind через особисті електронні листи.

Джерело: Toms Hardware