Шлюб по відеозв’язку в застосунку «Дія» — Мінцифри запрошує на бета-тест

Міністерство цифрової трансформації України запустило бета-тест шлюбу онлайн в застосунку «Дія». Послуга стане у пригоді тим молодятам, які не мають можливості зареєструвати шлюб звичайним чином через війну.

До тестування запрошують пари повнолітніх громадян України, які мають ID-картку чи закордонний паспорт у «Дії», верифікований податковий номер, неодружені або офіційно розлучені. Фактично вони отримають статус «перших у світі цифрових наречених». За посиланням можна зареєструватися на тест та залишити фідбек.

«На черзі — перший офіційний шлюб по відеозвʼязку у світі. Кілька кліків — і ви подали заяву про шлюб, провели церемонію й одружились просто в смартфоні. Це особливо важливо для пар, які через війну не можуть бути поруч», — йдеться у повідомленні міністерства.

Послугу укладання шлюбу через застосунок «Дія» анонсував міністр Михайло Федоров на початку лютого 2024 року. Онлайн-реєстрація заяв на шлюб доступна з кінця лютого, і за цей час зареєстровано понад 25 000 заяв.