Без повісток і виборів, але зі шлюбом по відеозв’язку — «Дія» анонсувала нові послуги у своє 4-річчя

Віцепрем’єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував в ефірі телемарафону послугу укладання шлюбу онлайн через застосунок «Дія».

Послуга, за словами Федорова, запрацює «незабаром» і використовуватиме відеозв’язок — але інших подробиць поки не надали.

«Можна буде просто одружитися в «Дії» по відео. Це буде досить технологічно. Я не буду робити спойлери, але там буде багато цікавих елементів цього процесу», – пояснив голова Мінцифри, зазначивши, що послуга зокрема стане корисною для військових.

Також Федоров вчергове нагадав, що через «Дію» не планують проводити вибори чи роздавати повістки.

Український електронний сервіс державних послуг запустили у 2019 році, а за рік офіційно запрацював окремий мобільний застосунок «Дія» — який сьогодні, до речі, святкує своє 4-річчя і вже перетнув позначку у 20 млн унікальних користувачів (чимала частина прийшла саме за час повномасштабного вторгнення — якщо у лютому 2022-го налічувалось 14 млн, то вже у травні 2023-го — 19 млн).

Торік у грудні застосунок отримав новий дизайн, а незабаром Мінцифри обіцяє відкрити його вихідний код. Серед інших планів на 2024 рік — запуск Дія.Офісу, окремого сервісу для держслужбовців, а також освітнього застосунку Мрія з використанням технологій штучного інтелекту.