На порталі «Дія» зареєстровано 25 000+ заяв про шлюб — 53% подали жінки

В лютому після 4-х місяців бета-тестування на порталі «Дія» стала доступною послуга подачі заяви на реєстрацію шлюбу — і на сьогодні 25 000+ молодят вже нею скористалися.
53% заяв подавали жінки, а найбільше звернень фіксувалось у Києві, Львівській й Одеській областях.
Окрім подачі самої заяви через портал «Дія» можна обрати місце, дату та формат церемонії.
Як скористатися послугою?
- Авторизуйтеся на порталі «Дія»
- Натисніть Послуги → Сім’я → Заява про шлюб
- Заповніть заяву та виберіть деталі церемонії
- Сплатіть адміністративний збір зручним способом та підпишіть електронним підписом
- Далі ваша половинка отримає посилання на заяву електронною поштою. Він чи вона має також підписати її з КЕП
Подача звернення займає не більше 15 хвилин, а сам ДРАЦС має опрацювати його протягом одного робочого дня та надіслати заявнику результат розгляду.
Раніше було анонсовано й послугу дистанційного шлюбу у «Дії» — онлайн по відеозв’язку.
- Український електронний сервіс державних послуг запустили у 2019 році, а за рік офіційно запрацював окремий мобільний застосунок «Дія» — який вже перетнув позначку у 20 млн унікальних користувачів (чимала частина прийшла саме за час повномасштабного вторгнення — якщо у лютому 2022-го налічувалось 14 млн, то вже у травні 2023-го — 19 млн).
- Торік у грудні застосунок отримав новий дизайн, а нещодавно Кабмін підтримав відкриття його вихідного коду. Серед інших планів на 2024 рік — запуск Дія.Офісу, окремого сервісу для держслужбовців, а також освітнього застосунку Мрія з використанням технологій штучного інтелекту.