На порталі «Дія» зареєстровано 25 000+ заяв про шлюб — 53% подали жінки

В лютому після 4-х місяців бета-тестування на порталі «Дія» стала доступною послуга подачі заяви на реєстрацію шлюбу — і на сьогодні 25 000+ молодят вже нею скористалися.

53% заяв подавали жінки, а найбільше звернень фіксувалось у Києві, Львівській й Одеській областях.

Окрім подачі самої заяви через портал «Дія» можна обрати місце, дату та формат церемонії.

Як скористатися послугою?

Авторизуйтеся на порталі «Дія»

Натисніть Послуги → Сім’я → Заява про шлюб

Заповніть заяву та виберіть деталі церемонії

Сплатіть адміністративний збір зручним способом та підпишіть електронним підписом

Далі ваша половинка отримає посилання на заяву електронною поштою. Він чи вона має також підписати її з КЕП

Подача звернення займає не більше 15 хвилин, а сам ДРАЦС має опрацювати його протягом одного робочого дня та надіслати заявнику результат розгляду.

Раніше було анонсовано й послугу дистанційного шлюбу у «Дії» — онлайн по відеозв’язку.