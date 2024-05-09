Новини Софт 09.05.2024 о 15:29 comment views icon

На порталі «Дія» зареєстровано 25 000+ заяв про шлюб — 53% подали жінки

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Катерина Даньшина

Авторка новин

На порталі «Дія» зареєстровано 25 000+ заяв про шлюб — 53% подали жінки

В лютому після 4-х місяців бета-тестування на порталі «Дія» стала доступною послуга подачі заяви на реєстрацію шлюбу — і на сьогодні 25 000+ молодят вже нею скористалися.

53% заяв подавали жінки, а найбільше звернень фіксувалось у Києві, Львівській й Одеській областях.

Окрім подачі самої заяви через портал «Дія» можна обрати місце, дату та формат церемонії.

Як скористатися послугою?

  • Авторизуйтеся на порталі «Дія»
  • Натисніть Послуги → Сім’я → Заява про шлюб
  • Заповніть заяву та виберіть деталі церемонії
  • Сплатіть адміністративний збір зручним способом та підпишіть електронним підписом
  • Далі ваша половинка отримає посилання на заяву електронною поштою. Він чи вона має також підписати її з КЕП

Подача звернення займає не більше 15 хвилин, а сам ДРАЦС має опрацювати його протягом одного робочого дня та надіслати заявнику результат розгляду.

Раніше було анонсовано й послугу дистанційного шлюбу у «Дії» — онлайн по відеозв’язку.


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