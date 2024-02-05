Shoolika mk6 – український ударний дрон з навантаженням 6 кг, дальністю 10 км та системою нічного бачення

Команда українських розробників SkyLab UA, які є учасниками кластера Brave1, створила стратегічний ударний дрон Shoolika mk6. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

БПЛА Shoolika mk6 здатен завдавати точних ударів на відстані до 10 км. Він може нести навантаження до 6 кг. Серед інших його переваг називають наявність нічних візуальних систем, що дозволяє використовувати безпілотник у нічних операціях. Крім того, Shoolika mk6 стійкий до впливу РЕБ та має високоточну систему керування.

За словами Федорова, українські захисники вже випробували Shoolika mk6 та дали свій відгук. Дрон виявився важливим для тактичних операцій, особливо в нічний час.

Безпілотник уже отримав допуск до експлуатації та перебуває в процесі отримання кодифікації НАТО. У планах — покращити систему штучного інтелекту для автономних місій і камери, щоб краще шукати цілі та змінювати курс для коригування ударів з повітря.

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