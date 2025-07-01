«Штучний інтелект виконує до 50% роботи в Salesforce», — CEO Марк Беніофф

Аніматор у штаб-квартирі Salesforce під час інтерв'ю / Bloomberg, YouTube

Каліфорнійський гігант розробки CRM, баз даних та багатьох інших продуктів і послуг активно залучає ШІ до виробництва. У Salesforce він виконує майже половину роботи.

У нещодавньому інтерв’ю Bloomberg генеральний директор Salesforce Марк Беніофф розповів, що штучний інтелект виконує 30–50% роботи в компанії. На початку 2025 року вона скоротила понад 1000 посад у рамках реструктуризації із залученням ШІ.

«Усім нам потрібно усвідомити, що штучний інтелект може робити те, що ми робили раніше, і ми можемо перейти до виконання роботи з вищою цінністю», — каже Беніофф.

Керівник компанії та мільярдер назвав збільшення використання штучного інтелекту у робочих завданнях «цифровою трудовою революцією», оцінивши, що компанія-розробник програмного забезпечення досягла близько 93% точності цієї технології. За його словами, це дуже добре, а досягти 100% нереально. Беніофф вважає, що решта постачальників ШІ знаходяться на набагато нижчому рівні, оскільки не мають такої кількості даних для аналізу і навчання.

У зв’язку з темою CNBC також наводить слова CEO Klarna Себастьяна Семятковського про те, що його компанія скоротила кількість персоналу на 40%, частково завдяки інвестиціям у штучний інтелект. CEO Amazon Енді Джассі також заявив, що гігант електронної комерції використовуватиме штучний інтелект для скорочення робочих місць. Windows Central пригадує торішні слова технічної директорки OpenAI Міри Мураті щодо професійного перерозподілу під впливом ШІ:

«Деякі творчі професії, можливо, зникнуть. Але, можливо, їм взагалі не варто було б існувати, якщо контент, який від них виходить, не дуже високої якості».

Раніше голова Anthropic Даріо Амодей стверджував, що штучний інтелект може писати до 90% коду — це здається більш радикальною оцінкою. Своєю чергою, Білл Гейтс вважає, що за допомогою ШІ люди зможуть працювати менше.