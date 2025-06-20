Експерт з ризиків: «Краще порадити татуювати лице, ніж вчитися програмувати»

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Аналітик ризиків зараз не став би радити дітям вчитися програмувати. Якщо йдеться про ризики, мова йде про розвиток ШІ, який фактично знищує низькокваліфікований кодинг.

У епізоді шоу Real Time with Bill Maher на HBO експерт Ян Бреммер обговорив вплив ШІ на розвиток програмування. На його думку, штучний інтелект зробив фактично непотрібними деякі посади так званих «білих комірців» та досить швидко просунувся кар’єрними сходинками програміста. Дехто з кодерів-людей вже опинився через це у глухому куті.

«Лише п’ять років тому найрозумнішою порадою для дітей було вчитися програмувати. Зараз це буквально гірша порада, ніж зробити татуювання на обличчі. Гірше, ніж вчитися програмувати, нічого не придумаєш», — каже Бреммер.

В останньому звіті про ринок праці Федеральна резервна система у Нью-Йорку виявила, що серед випускників коледжів, які спеціалізувалися на комп’ютерних науках або комп’ютерній інженерії, рівень безробіття вищий, ніж серед тих, хто вивчав журналістику, політологію та навіть англійську мову. Студенти, котрі спеціалізуються на комп’ютерних науках, отримали сьоме місце в топі безробітних з 6,1%, а спеціалісти з комп’ютерної інженерії – третє, з 7,5%. Порівняно із загальним рівнем безробіття серед випускників у 5,8%, це справді поганий результат.

Тож, мабуть, корисною порадою буде вивчати штучний інтелект? Як написав ІТ-бізнесмен Джо Прокопіо в колонці журналу Inc на початку цього року, ця порада, ймовірно, така ж неефективна в довгостроковій перспективі, як і навчатися програмувати.

«Ми вже ненавмисно створили клас «талантів у сфері штучного інтелекту», які знають, як програмувати за допомогою GitHub Copilot. Це не призведе до створення кращого коду для кращих застосунків та кращих результатів у бізнесі».

Є одне питання: якщо ніхто не буде вчитися на програміста чи навіть вайб-кодингу — хто займе старші керівні посади, якщо не буде молодших? Чи не наближаємося ми повільно до стану, коли зрештою, вимушено, ШІ керуватиме усім?

Джерело: Futurism

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