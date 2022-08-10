Шведи анонсували TWS-навушники Urbanista Phoenix із кейсом, оснащеним сонячною панеллю Powerfoyle

Шведська компанія Urbanista анонсувала TWS-навушники Urbanista Phoenix, основною особливістю яких є зарядний кейс із вбудованою сонячною панеллю Powerfoyle від Exeger. У лінійці компанії вже є повнорозмірні навушники із сонячною панеллю, вбудованою в дужку, проте бездротові навушники-вкладиші надто малі, щоб розмістити на їхньому корпусі сонячну панель достатньої площини.

Саме тому розробники інтегрували панель у кейс, причому зробили його дещо більшим, ніж того вимагали самі навушники, щоб розмістити більшу сонячну панель. У Urbanista запевняють, що кожна година знаходження кейсу під сонцем додає навушникам ту саму годину роботи.

Батарей навушників Urbanista Phoenix вистачає на 8 годин роботи, ще 32 години додає кейс. Ну, а якщо уявити, що користувач часто знаходиться під сонцем і не дуже активно використовує навушники, то цілком можна змоделювати ситуацію, за якої йому взагалі не знадобиться електрична мережа.

Самі навушники отримали характерну для пристроїв даного типу форму, підтримку протоколу Bluetooth 5.2 та вологозахист за стандартом IPX4. Кейс оснащений роз’ємом USB-C для заряджання батарей.

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Розробники також реалізували режим активного шуму придушення ANC, коли користувач може повністю відгородитися від навколишнього світу, передбачивши функцію “прозорості” для швидкого переключення до діалогу або оцінки того, що відбувається навкруги.

Навушники Urbanista Phoenix будуть доступні в чорному та рожевому кольорі за ціною $149 / £129 / €149 у четвертому кварталі 2022 року, їх також можна передзамовити в Україні.

Джерело: Verge, Urbanista