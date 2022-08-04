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SK Hynix анонсувала перші у світі 238-шарові чипи пам’яті TLC 4D NAND місткістю 512 Гбіт

SK Hynix анонсувала перші у світі 238-шарові чипи пам’яті TLC 4D NAND місткістю 512 Гбіт

Компанія SK Hynix заявила, що вона розробила перші у світі 238-шарові чипи пам’яті TLC 4D NAND місткістю 512 Гбіт. Примітно, що новітнє 238-шарове рішення є водночас найбільш багатошаровим і найменшим за площею.

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Завдяки невеликим розмірам загальна продуктивність виробництва збільшилася на 34% у порівнянні з 176-шаровою пам’яттю NAND, оскільки з кожної пластини можна виготовляти більше чипів з вищою щільністю на одиницю площі.

Швидкість передачі 238-шарового чипа становить 2,4 Гбіт/с, що на 50% більше, ніж в попереднього покоління. При цьому кількість енергії, яка споживається для читання даних, знизилася на 21%.

SK hynix вже почала надавати клієнтам зразки 238-шарових чипів пам’яті TLC 4D NAND місткістю 512 Гбіт. Спочатку вони будуть застосовуватися для клієнтських твердотілих накопичувачів, а потім будуть надані рішення для смартфонів та твердотілих накопичувачів великої місткості для серверів. У наступному році компанія також представить 238-шарові чипи місткістю 1 Тбіт, щільність зберігання даних яких подвоїться в порівнянні з нинішніми пристроями місткістю 512 Гбіт.

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Джерело: videocardz


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