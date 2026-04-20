Посунься AMD: Intel Nova Lake отримають рекордний кеш

Новий витік розкриває загальний обсяг кешу для кожного процесора Intel Nova Lake.





Зазначається, що топова модель з 52 ядрами отримає 288 Мб кешу, що перевершує AMD Ryzen 9 9950X3D2. Наразі відомо, що Intel планує випустити щонайменше 12 десктопних процесорів Nova Lake. Як мінімум 3 них отримають кеш останнього рівня bLLC, підсилюючи конкуренцію з лінійкою AMD Ryzen X3D.

Інсайдер Jaykihn в соцмережі X оприлюднив інформацію щодо точного обсягу кешу для кожного з процесорів Intel Nova Lake. Буде цікаво подивитись, як додатковий кеш вплине на ігрову продуктивність.

Найменування Конфігурація ядер (P+E+LPE) bLLC Обсяг кешу Core Ultra DX9 400 52 (16+32+4) Так 288 Мб Core Ultra DX7 400 44 (8+24+4) Так 264 Мб Core Ultra D9 400 28 (8+16+4) Так 144 Мб Core Ultra 9 400 28 (8+16+4) Ні 36 Мб Core Ultra 9 400 22 (6+12+4) Так 108 Мб Core Ultra D7 400 24 (8+12+4) Так 132 Мб Core Ultra 7 400 24 (8+12+4) Ні 33 Мб Core Ultra 7 400 16 (4+8+4) Ні 18 Мб Core Ultra 5 400 22( 6+12+4) Ні 27 Мб Core Ultra 5 400 12 (4+4+4) Ні 15 Мб Core Ultra 5 400 8 (4+0+4) Ні 12 Мб Core Ultra 3 400 6 (2+0+4) Ні 6 Мб

Інсайдер також повідомив, що топовий 52-ядерний процесор буде випущений під назвою Core Ultra DX9 4xx, а модель з 44 ядрами називатиметься Core Ultra DX7 4xx. 28-ядерна та 24-ядерна моделі вийдуть під назвами Core Ultra D9 4xx та Core Ultra D7 4xx. 22-ядерна модель не отримає ніяких спеціальних префіксів. Фактично має вийти 3 варіанти Core Ultra 9 з bLLC та 2 варіанти Core Ultra 7 з різною кількістю ядер.

Окрім цього з’явилась суперечлива інформація про енергоспоживання. Витік, оприлюднений Videocardz, стверджує, що воно складатиме 175 Вт, тоді як за інформацією Jaykihn, енергоспоживання починається від 125 Вт. Проте модель Core Ultra X9 з bLLC обмежена усього 65 Вт, а топова версія Core Ultra 5 має TDP 125 Вт. Однак це попередня інформація, точніше стане відомо з наближенням дати релізу.





Раніше ми писали, що в мережі з'явився детальний витік щодо настільної лінійки процесорів Intel Core Ultra 400, відомої під кодовою назвою Nova Lake-S.

Джерело: NotebookCheck