SKELAR та Genesis найбільше розширилися за пів року. Половина з топ-30 — в мінусі

Тільки третина продуктових компаній України збільшили кількість фахівців у другому півріччі 2023 року. Майже половина — в мінусі.

Такі дані оприлюднив DOU.

В рейтингу врахововані фахівці, які фізично перебувають в Україні, і ті, які за кордоном, але продовжують сплачувати тут податки.

Найважливіші висновки:

усього в 30 найбільших продуктових IT-компаніях в Україні працює 27,7 тисячі фахівців, з них 16,6 тисячі, або 60%, — технічні;

за друге півріччя 2023-го згадані продуктові компанії найняли в Україні 2,7 тисячі нових спеціалістів;

найпопулярніший домен — GameDev. У цій сфері працюють шість компаній. З інших поширених — Telecom, e-Commerce, FinTech, Software Development;

За даними компаній, понад половина з них мають головний офіс (HQ) у Києві. Чотири базуються в США і три в Ізраїлі.

Що змінилося в топ-5?

П’ять найбільших продуктових IT-компаній в Україні — це Evoplay, Ajax Systems, Genesis, AUTODOC та Netcracker.

До початку повномасштабного вторгнення вони зростали в Україні, однак після — зберегли позитивну динаміку тільки дві компанії:

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Ajax Systems (+1244 фахівці за два роки);

Genesis (+799 спеціалістів за два роки);

Evoplay торік вперше мала негативну динаміку (-840 фахівців за рік).

Команди AUTODOC та Netcracker в Україні все ж зменшилися після початку великої війни, однак перша відновила зростання.

Запускала нові проєкти третина компаній

Друге півріччя 2023 року стало часом активного розвитку проєктів і запуску нових тільки для третини компаній. Приблизно стільки ж легалізували українських фахівців, які нині за кордоном.

Три компанії зазначили, що мали скорочення, у ще трьох відбулися організаційні зміни і закриття деяких напрямів.

Лідери найму: SKELAR, Genesis та Uklon

Третина компаній мали позитивну динаміку у другому півріччі 2023-го, ще 14 — негативну. Про п’ять компаній ми не маємо даних для динаміки, а BetterMe має сталу кількість фахівців.

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Лідером зростання у другому півріччі 2023-го стала SKELAR (+258 фахівців за пів року, або на +46%). Це зумовлено запуском нових портфельних компаній, а також зростанням early stage бізнесів утричі.

Цього року SKELAR продовжуватиме наймати, щоб будувати tech-бізнеси, які виходитимуть на глобальні ринки. Наразі активно шукають спеціалістів у маркетингових та аналітичних доменах: media buying (UAM), сreative marketing, PPC, Data analytics.

На другому місці — Genesis (+145 фахівців за пів року). Зараз сфокусовані на пошуку перформанс-маркетологів, аналітиків, бізнес-розробників, завжди шукають талановитих розробників.

Такий самий приріст має Uklon. Сервіс вийшов на ринки Азербайджану та Узбекистану, а в Україні запустив низку продуктів (нові класи авто). Також посилили команди Delivery та відкрили курʼєрську доставку. В планах на 2024 рік укріпити позиції в країнах експансії, запустити нові продукти в межах Uklon і найняти нових фахівців.

На 120 фахівців за пів року зросла MEGOGO . Це повʼязано з розвитком проєктів і виходом на нові ринки. Компанія вже успішно запустилася в Польщі, а незабаром планує вийти на ще кілька країн. Це передбачає залучення нових спеціалістів і в Україні.

. Це повʼязано з розвитком проєктів і виходом на нові ринки. Компанія вже успішно запустилася в Польщі, а незабаром планує вийти на ще кілька країн. Це передбачає залучення нових спеціалістів і в Україні. В Ajax Systems збільшилася команда (+95 фахівців) завдяки розширенню продуктового портфоліо до 135 девайсів і представленню пристроїв відеоспостереження. Масштабували R&D-команди в Києві, Львові та Вінниці. Компанія завжди наймає Embedded, C/C++, Java, Python, Hardware Developers, а також QA та RF Engineers. Створили спеціалізовану команду ШІ.

завдяки розширенню продуктового портфоліо до 135 девайсів і представленню пристроїв відеоспостереження. Масштабували R&D-команди в Києві, Львові та Вінниці. Компанія завжди наймає Embedded, C/C++, Java, Python, Hardware Developers, а також QA та RF Engineers. Створили спеціалізовану команду ШІ. Kyivstar.Tech , яка лише нещодавно вийшла на ринок як нова IT-компанія (у 2022 році), зросла на 68 фахівців, або 16%, за пів року. В компанії розповіли, що розвиваються згідно зі стратегією. Цього року далі удосконалюватимуть продукти й сервіси в межах екосистеми «Київстар», а також укладатимуть партнерські угоди з новими клієнтами. Нещодавно в компанії з’явилися перші замовники. В наймі сфокусовані на Middle- і Senior-фахівцях як в IT, так і в Digital.

, яка лише нещодавно вийшла на ринок як нова IT-компанія (у 2022 році), зросла на 68 фахівців, або 16%, за пів року. В компанії розповіли, що розвиваються згідно зі стратегією. Цього року далі удосконалюватимуть продукти й сервіси в межах екосистеми «Київстар», а також укладатимуть партнерські угоди з новими клієнтами. Нещодавно в компанії з’явилися перші замовники. В наймі сфокусовані на Middle- і Senior-фахівцях як в IT, так і в Digital. Nova Digital має схожий темп зростання: +61 спеціаліст за пів року, або +14%. Як розповіли в компанії, зараз вони перебувають у фазі інтенсивного розвитку. Тут постійно потрібні архітектори, PHP-розробники, фахівці з кібербезпеки та адміністратори. У планах запустити нові продукти для групи NOVA за кордоном та в Україні, а також нові продукти для зовнішніх клієнтів.

14 компаній показали негативну динаміку. Здебільшого через організаційні зміни та оформлення фахівців за кордоном

Найбільше у другому півріччі 2023-го зменшилася Evoplay: мінус 640 фахівців за пів року. Це зумовлено закриттям/оптимізацією неприбуткових напрямів, скороченням лоу-перформерів і переїздом персоналу.

На 318 спеціалістів зменшилась команда Playrix в Україні через переоформлення за кордоном.

Netcracker зменшення на 140 фахівців за пів року не коментує.

Boosta має мінус 122 фахівці за пів року. Як пояснили в компанії, це відбулося через виокремлення деяких проєктів в екосистему інвестфонду Burner; легалізацію фахівців за кордоном; часткове наймання спеціалістів з-за кордону; скорочення фахівців на одному з проєктів компанії; закриття двох R&D-проєктів.

SQUAD зменшення української команди на 71 фахівця пояснила тим, що частина людей за кордоном завершили легалізацію. Наразі плани з розвитку бізнесу в Україні закриває наявна команда.

EVO має мінус 69 спеціалістів за пів року, оскільки влітку від групи компаній відділились сервіс «Вчасно» і майданчик ZakupkiProm, що стали частиною новоствореної компанії Тabula Rasa. Цього року EVO планує розширити штат.

Вже після 1 січня 2024-го, станом на яке представлені дані в рейтингу, відбулися численні скорочення в геймдев-компаніях:

У першій половині січня близько 100 фахівців були звільнені в українській команді Playtika. Хвиля скорочень зачепила офіси й в інших країнах, зокрема в Угорщині.

У лютому стало відомо про скорочення в Plarium, однак про їх обсяг немає даних.

У львівському офісі Gameloft звільнили 38 фахівців через оптимізацію ресурсів. Однак незабаром очікують на повернення фахівців, що проходили службу в ЗСУ.

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