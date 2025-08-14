Складаний Google Pixel 10 Pro Fold на офіційному відео

Google Pixel 10 Pro Fold офіційно

За тиждень до релізу Google офіційно показав Pixel 10 Pro Fold, чим фактично відсіяв усі сумніви щодо дизайну та затримки виходу.

Раніше у схожих тизерах Google продемонстрував Pixel 10 та Pixel 10 Pro. Відео нового Pro Fold теж потрапляли до мережі, але витоки все ж не можна вважати офіційною та повністю точною інформацією. Саундтрек ролика той самий — інструментальна версія композиції The Next Episode від Dr. Dre та Snoop Dogg. Але цього разу Google ще сильніше натякає на Apple.

Закадровий текст розповідає, яке це приємне відчуття — відкрити коробку з новим смартфоном. З Google Pixel 10 Pro Fold це нібито можна відчути двічі, адже можна відкрити вперше і сам смартфон. Як кажуть, у цей час десь має заплакати один маленький iPhone, тому що вони розкриватися поки не вміють.

Днями відомий інформатор Еван Бласс опублікував промовідео, де Pixel 10 Pro Fold можна побачити з усіх боків. Нове відео підтверджує як преміальний вигляд смартфона, так і його рамки, котрі можуть здаватися надто широкими для пристрою такого класу.

За попередніми даними, новий складаний телефон матиме мінімальний прозір біля шарніра у складаному стані. У конкурента Galaxy Fold7 він теж невеликий, але більш помітний через специфічний кут складання.

Тепер напевно можна сказати, що Pixel 10 Pro Fold буде представлений 20 серпня разом із Pixel 10, Pixel 10 Pro та Pixel 10 Pro XL. Недавні чутки стверджували, що Pixel 10 Pro Fold може не вийти одночасно з іншими телефонами лінійки, але новий натякає на доступність невдовзі.