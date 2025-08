"Просто змініть телефон": тизер Google Pixel 10 висміяв затримку ШІ в Apple, інсайдери додали вигляд Pro з усіх боків

Pixel 10 на підході: Google тролить Apple через затримку з ШІ для Siri

До презентації серії Pixel 10 залишилося трохи більше двох тижнів, і Google активно підігріває інтерес до своїх майбутніх пристроїв. У новому 30-секундному ролику під назвою “Google Pixel 10 | Soon” компанія тонко, але чітко натякає на затримку Apple із запуском оновленого асистента Siri з ШІ для iPhone 16.

Це вже другий офіційний тизер серії Pixel 10. Перший вийшов два тижні тому і представив дизайн Pixel 10 Pro у кольорі Moonstone.

Ролик, що з’явився на офіційному YouTube-каналі Made by Google, супроводжується інструментальною версією хіта The Next Episode Dr. Dre. Цей вибір не випадковий — Apple кілька років тому купила Beats, бренд, створений тим же Dr. Dre. Це ще один тонкий укол у бік конкурента.

На фоні музики ми бачимо стильні кадри Pixel 10 Pro у новому кольорі Moonstone. А закадровий голос каже:

“Купуєш новий смартфон через функцію, яка з’явиться скоро…

Але вона вже рік як “от-от”…

Можна змінити своє розуміння слова “скоро”.

А можна просто…

…змінити телефон.”

Це пряма відсилка до презентації Apple на WWDC 2024, де компанія анонсувала масштабне оновлення Siri з функціями на базі штучного інтелекту. Йшлося про персональний контекст, розпізнавання вмісту екрана, дії всередині застосунків тощо — усе, щоб вивести Siri на рівень таких асистентів, як Google Gemini чи домінуючий ChatGPT. Але ці можливості не з’явились ані з виходом iPhone 16, ані в найближчих оновленнях iOS. І тепер їх відклали щонайменше до 2026 року, а, за новими чутками, — до 2027-го.

Google, своєю чергою, підкреслює: багато з того, що Apple лише обіцяє, у Pixel уже працює завдяки ШІ Gemini. Саме тому фінальний слоган ролика звучить як “Вимагай більше від свого телефону” — фраза, яка, ймовірно, супроводжуватиме всю маркетингову кампанію Pixel 10. Наприкінці ми бачимо смартфон у руці й дату презентації — 20 серпня 2025 року. Паралельно з Pixel 10 компанія готує презентацію ще кількох пристроїв: Pixel Watch 4, Pixel Buds 2a і нових аксесуарів під брендом Pixelsnap.

На додачу до офіційного тизера від Google, Android Headlines показали рендери Pixel 10 Pro, що демонструють смартфон з усіх боків (крім верхньої та нижньої граней). Завдяки цьому можна скласти повне уявлення про дизайн.

На зображеннях видно модель в кольорі Obsidian — матовий чорний корпус з глянцевою рамкою. Усі звичні елементи на місці: кнопки живлення та гучності — праворуч, а ззаду — блок із трьома камерами, спалахом і сенсором температури.

Крім Obsidian, очікується ще кілька кольорів для версій Pixel 10 Pro: Jade, Moonstone та Porcelain. Вони більш стримані, ніж палітра базової версії Pixel 10, куди увійдуть Lemoncello, Obsidian, Indigo і Frost. Google традиційно залишає більше експериментів для “звичайних” моделей, ніж для Pro-версій.

