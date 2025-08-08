Новини Пристрої 08.08.2025 comment views icon

Google Pixel 10: проморолики за два тижні до релізу та багато блакитного з лаймом у нових зображеннях

Вадим Карпусь

Автор новин

З'явилася реклама Pixel 10 Pro Fold, Pixel 10 Pro та Pixel Watch 4

У мережу потрапили нові рекламні зображення трьох майбутніх пристроїв Google: смартфонів Pixel 10 Pro Fold та Pixel 10 Pro, а також смартгодинника Pixel Watch 4. Всі вони фігурують у новому фірмовому кольорі Moonstone. Попри те, що Pixel 10 Pro Fold офіційно представлять 20 серпня разом з іншими моделями лінійки Pixel 10, у продаж він надійде пізніше — не раніше 9 жовтня. Але перші матеріали вже просочились в інтернет.

Відомий інсайдер Еван Бласс опублікував рекламний ролик, де Pixel 10 Pro Fold демонструють з усіх боків — у розкладеному вигляді видно великий внутрішній дисплей з отвором під камеру. Хоча смартфон і виглядає преміально, рамки навколо внутрішнього екрана залишаються досить помітними. Повідомляється, що при складанні новий телефон матиме мінімальний зазор біля шарніра, як і в попередньої моделі Pixel 9 Pro Fold. Для порівняння: у Galaxy Fold7 цей зазор теж невеликий, але виглядає більш помітним через специфічний кут складання. Примітно, що зазор менший, ніж у Galaxy Fold6.

Pixel 10 Pro також з’явився в кольорі Moonstone. Більшість його характеристик уже фігурували в попередніх витоках. Що стосується Pixel Watch 4 — у рекламі показано циферблат, обертову бокову кнопку та ще одну кнопку вище. Силіконовий ремінець годинника виконано в тому ж кольорі Moonstone.

Окремо варто згадати яскравий новий варіант забарвлення Indigo, який активно використовують у маркетингових матеріалах Google. Цей відтінок, який вже не раз потрапляв у витоки, нагадує легендарний Really Blue першого Pixel. Indigo виглядає яскраво, глибоко і претендує на роль ключового кольору для Pixel 10. Нещодавно WinFuture опублікувало зображення моделі у кольорах Indigo та Limoncello — обидва варіанти виглядають свіжо й помітно виділяються серед конкурентів.

До того ж, базовий Pixel 10 цьогоріч може стати особливо масовим продуктом завдяки нижчій ціні й появі телефото об’єктива — раніше така опція була доступна тільки для старших моделей.

Окремо з’явилась рекламна пропозиція щодо сервісу Google AI Pro — покупці деяких моделей Pixel отримають його безплатно. Звичайна ціна пакета становить $239. У нього входить 2 ТБ хмарного сховища.

За попередніми даними, через проблеми в ланцюжках постачання Pixel 10 Pro Fold, Pixel Watch 4 та Pixel Buds 2a затримаються у продажу. Їх можна буде купити лише з 9 жовтня. Натомість звичайний Pixel 10, Pixel 10 Pro і старша модель Pixel 10 Pro XL з’являться в магазинах уже 28 серпня.

Джерело: notebookcheck, 9to5google



