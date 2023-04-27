Суборбітальний космічний літак SpaceShipTwo здійснив перший за 2 роки політ та готується до комерційних місій

26 квітня система SpaceShipTwo здійснила перший за два роки політ, проведений Virgin Galactic у межах підготовки до комерційного обслуговування.

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Компанія Virgin Galactic розробляє та випробовує систему з літака-носія та космопланів серії SpaceShip для надання послуг космічного туризму з початку 2000-х років. Прототип космоплана SpaceShipOne здійснив перший політ у 2003 році, а у 2010-му у повітря вперше піднявся літак SpaceShipTwo, який отримав назву VSS Enterprise. Надалі всі випробувальні польоти проводились за участю VSS Unity, який був створений на заміну першому, що зазнав аварії під час випробувань у 2014 році.

Днями VSS Unity знову був піднятий у небо літаком-носієм VMS Eve (в кожному апараті знаходились по два пілоти) з космопорту «Америка» в Нью-Мексико. Unity відділився від носія на висоті 14 300 метрів, і розпочав політ по глісаді до злітно-посадкової смуги, де приземлився за 9 хвилин. Це льотне випробування стало першим для VSS Unity, після суборбітального польоту в космос у липні 2021 року – коли на борту перебували засновник Virgin Galactic Річард Бренсон та інші співробітники компанії. Надалі як Unity, так і Eve зазнали капітальних ремонтів, у тому числі модернізації для підвищення швидкості польоту. Літак-носій прибув на космодром після відновлення 27 лютого.

«Отримана під час польоту інформація «розчистить‎» дорогу для нашого повернення у космос і, зрештою, призведе до запуску комерційних послуг», – сказав Майк Мозес, президент відділу космічних місій і безпеки Virgin Galactic.

У майбутньому Virgin Galactic планує здійснити випробувальний політ VSS Unity з чотирма фахівцями компанії, які приєднаються до двох пілотів, щоб «оцінити досвід клієнтів і провести наземне навчання». Дата випробування не розкривається, але в компанії кажуть, що мають протягом «найближчих тижнів» проаналізувати дані тестового польоту Unity, перш ніж здійснять повноцінний суборбітальний космічний політ.

У компанії додали, що такий графік дозволить Virgin Galactic почати комерційне обслуговування пізніше у другому кварталі 2023 року. Цей перший комерційний політ буде спеціальною дослідницькою місією для ВПС Італії, з якими Virgin Galactic у 2019 році уклала контракт.

Майкл Колґлазьєр, виконавчий директор Virgin Galactic, сказав під час звіту про прибутки 28 лютого, що очікує, що Unity літатиме раз на місяць – але для цього знадобиться деякий час.

Близько 800 приватних астронавтів вже зареєструвалися для польотів Virgin Galactic, і суми угод загалом складають $208 млн, згідно з документами Комісії з цінних паперів і бірж. Багато з цих клієнтів зрештою можуть розраховувати на майбутні суборбітальні апарати класу Delta, які нині розробляє Virgin – їхні польоти можуть розпочатися вже у 2026 році.

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Розробку ще одного суборбітального апарату VSS Imagine (який спочатку мав бути частиною лінійки апаратів під назвою SpaceShipIII) поки призупинено – за словами Колґлазьєра для того, щоб зосередитися на польотах Unity та Eve, а також на нарощуванні виробництва транспортних засобів класу Delta.