Virgin Galactic представила VSS Imagine — третий корабль своего космического флота

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Буквально одновременно с очередной аварий прототипа космического корабля SpaceX Starship компания Virgin Galactic объявила о пополнении своего флота новым суборбитальным челноком SpaceShip 3, получившим имя VSS Imagine.

SpaceShip 3 VSS Imagine (VSS – Virgin Space Ship) имеет такую же конфигурацию, что и предыдущие корабли компании, SpaceShipTwo VSS Enterprise, уничтоженный во время аварии 31 октября 2014 г., и находящийся в строю VSS Unity. Самое заметное отличие от предыдущих моделей – зеркальное покрытие планера, которое, по заявлению компании, доставит дополнительное эстетическое удовольствие зрителям и защитит космоплан от нагрева. Второе нововведение касается внутренней компоновки – бортовое оборудование VSS Imagine выполнено по модульному принципу, что облегчит техобслуживание и ремонт корабля.

Владелец Virgin Galactic, британский предприниматель Ричард Брэнсон, планировал начать оказание услуг космического туризма еще в 2009 г., но из-за сложностей и аварии первого челнока VSS Enterprise старт коммерческой эксплуатации постоянно откладывался и теперь ожидается в 2022 г.

Пока же лучшим достижением Virgin Galactic является достигнутая во время испытательного полета VSS Unity VP-03 (13 декабря 2018 г.) высота в 82,7 км, что по американским стандартам является уже космическим пространством (всемирно принятая граница космоса, так называемая линия Кармана, лежит на высоте 100 км).

Напомним, что челноки Virgin Galactic запускаются с борта самолета-носителя Scaled Composites White Knight Two на высоте 13-15 км, после чего переходят в самостоятельный полет, совершают разгон и ненадолго выходят в космос.

Первые испытания VSS Imagine, планирование после сбрасывания с самолета-носителя, пройдут летом 2021 г. на космодроме «Америка» в Нью-Мексико.