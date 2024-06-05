Новини Наука та космос 05.06.2024 о 18:20 comment views icon

SpaceX спробує знову запустити Starship 6 червня

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Вадим Карпусь

Автор новин

SpaceX спробує знову запустити Starship 6 червня

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Федеральне авіаційне управління США (FAA) видало компанії SpaceX ліцензію на запуск для тестової місії Starship Flight 4. Наразі цей запуск запланований на четвер, 6 червня. Пуск відбудеться з космодрому SpaceX Starbase поблизу пляжу Бока-Чіка в Південному Техасі.

«SpaceX відповідає всім вимогам безпеки та іншим ліцензійним вимогам для цього тестового польоту», ─ йдеться в заяві FAA.

Як випливає з назви, місія SpaceX Starship Flight 4 є четвертим випробувальним польотом Starship і Super Heavy. У повністю зібраному вигляді вони мають висоту майже 400 футів (близько 122 м) і є найбільшою та найпотужнішою ракетою у світі.

SpaceX знову спробує запустити Starship 6 червня

SpaceX розробила Starship як повністю багаторазову систему запуску надважкої вантажопідйомності для місій на Місяць, Марс і за їх межами. Програма NASA Artemis, наприклад, вибрала Starship посадковим модулем для доставлення астронавтів Artemis 3 на південний полюс Місяця у 2026 році.

Але перш ніж Starship зможе полетіти на Місяць, SpaceX має довести, що її блискуча ракета з нержавіючої сталі може вийти на орбіту.

На сьогоднішній день компанія здійснила три тестових пуски (різного рівня невдалості):

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Тепер SpaceX покладає великі сподівання на четвертий тестовий запуск, який запланований на 15:00 за Київським часом. Для запуску буде доступне 120-хвилинне вікно.

Джерело: space

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