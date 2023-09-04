Акторська гільдія SAG-AFTRA готується до нового страйку — проти відеоігрових компаній

Спілка акторів SAG-AFTRA вже півтора місяця (з 14 липня) страйкує проти кіноіндустрії, тепер може настати черга страйку проти ігрових компаній.

Востаннє страйк SAG-AFTRA проти ігрових компаній відбувся у 2016-17 роках та тривав 183 дні. Наразі готується голосування щодо страйку, воно триватиме від 5 до 25 вересня, передає Deadline.

Президент SAG-AFTRA Френ Дрешер заявив:

Тепер і угода щодо інтерактивних відеоігор також у глухому куті. Ми знову стикаємося з жадібністю та неповагою роботодавця. Знову штучний інтелект ставить наших членів під загрозу, зменшуючи їхні можливості працювати. І знову SAG-AFTRA протистоїть тиранії від імені своїх членів.

10 компаній, яким загрожуватиме страйк: