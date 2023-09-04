Акторська гільдія SAG-AFTRA готується до нового страйку — проти відеоігрових компаній

Спілка акторів SAG-AFTRA вже півтора місяця (з 14 липня) страйкує проти кіноіндустрії, тепер може настати черга страйку проти ігрових компаній.
Востаннє страйк SAG-AFTRA проти ігрових компаній відбувся у 2016-17 роках та тривав 183 дні. Наразі готується голосування щодо страйку, воно триватиме від 5 до 25 вересня, передає Deadline.
Президент SAG-AFTRA Френ Дрешер заявив:
Тепер і угода щодо інтерактивних відеоігор також у глухому куті. Ми знову стикаємося з жадібністю та неповагою роботодавця. Знову штучний інтелект ставить наших членів під загрозу, зменшуючи їхні можливості працювати. І знову SAG-AFTRA протистоїть тиранії від імені своїх членів.
10 компаній, яким загрожуватиме страйк:
- Activision Productions Inc.,
- Blindlight LLC,
- Disney Character Voices Inc.,
- Electronic Arts Productions Inc.,
- Epic Games, Inc.,
- Formosa Interactive LLC,
- Insomniac Games Inc.,
- Take 2 Productions Inc.,
- VoiceWorks Productions Inc., and
- WB Games Inc.
Угода про інтерактивні медіа (відеоігри) є окремим контрактом від телевізійних, театральних і потокових контрактів, проти яких SAG-AFTRA страйкують. Проте питання все ті ж: як заробітна плата, яка не відставатиме від інфляції, та захист від необмеженого використання штучного інтелекту.
Останній фактор ще гостріший у контексті ігрової індустрії, де акторська гра «включає велику кількість «фільмування продуктивності» (performance capture), коли актори записують рухи та фрази ігровим персонажам, з яких потім будуються їхні рухи та діяльність.
На додаток до захисту штучного інтелекту, SAG-AFTRA вимагатиме «такого ж підвищення заробітної плати для акторів відеоігор, як і для тих, хто працює за контрактами на кіно та телебачення: 11% ретроактивно до закінчення терміну дії контракту, та 4% збільшення на другий і третій роки контракту». Угода необхідна для того, щоб зарплата членів не відставала від інфляції.
Профспілка також вимагає, щоб виконавці перед камерою мали такий самий відпочинок по п’ять хвилин на годину. Гільдія також хоче, щоб медик був присутній під час виконання трюків або небезпечної роботи, як у кіно чи телебаченні.
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