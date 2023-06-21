Spotify представив дизайн десктопного клієнта — зі спрощеним доступом до налаштувань треку та новими способами організації списків відтворення

Spotify офіційно оголосила про редизайн свого настільного клієнта, який відтепер пропонує спрощений доступ до налаштувань пісні чи подкасту, які ви слухаєте, а також надає нові способи організації списків відтворення та іншого контенту.
У блозі компанія пише, що це «одна з найбільших модернізацій на сьогодні», яка з цього тижня пошириться на користувачів комп’ютерів по всьому світу.
Бічна панель «Ваша бібліотека» відтепер розташовується ліворуч на екрані. Раніше простий текстовий список відтепер відображатиметься у вигляді кольорових значків, а також показуватиме нещодавно відтворених виконавців і альбоми. Бічну панель можна згорнути й тоді вона показуватиме лише піктограми, у розгорнутому ж вигляді – можна побачити назву кожного запису та навіть додаткові відомості, як-от час останнього відтворення.
Якщо ж ви хочете просто бачити текст без значків, перейдіть у налаштування Spotify і поставте прапорець біля опції «Використовувати компактний макет бібліотеки».
Бібліотеку також можна відфільтрувати й вона відображатиме лише списки виконавців, альбомів або списки відтворення за допомогою піктограм угорі. Також передбачене вікно для конкретного пошуку виключно у власній бібліотеці.
Праворуч на екрані розміщена панель «Грає зараз», що демонструє пісню або подкаст, які ви в цей час слухаєте разом із додатковою інформацією (дати туру, стенограми чи опис епізодів).
Раніше у правій частині екрана Spotify також показував, що слухають ваші друзі, але тепер опція прихована за окремим значком у верхньому правому куті екрана.
Цього тижня Bloomberg повідомив, що сервіс потокового аудіо готує до запуску новий, преміальний рівень, який нарешті може отримати довгоочікувану функцію стримінгу аудіо без втрат.
Spotify HiFi з доступом до аудіо без втрат стане частиною нової дорожчої підписки Supremium — Bloomberg