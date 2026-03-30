YouTube має проблему з плейлистами, про яку ніхто не говорить

YouTube сильно змінився з тих пір, як Google купив платформу. Але не у всьому на краще. Про одну з найбільших і найбільш недооцінених проблем платформи розповів один із авторів Android Police та давній користувачів сервісу.





Частина функцій YouTube стала значно кращою, ніж будь-коли. Невелика частина погіршилась. А деякі речі взагалі не змінились. Як підписник Premium, автор однаково незадоволений і тим, як досвід у деяких випадках погіршився, і тим, що очевидні проблеми YouTube досі нікуди не ділися.

Найбільше його дратує та проблема, що стосується саме плейлистів YouTube. І це не лише проблема відеоплатформи — YouTube Music має ту саму проблему з плейлистами. Найприкріше те, що вона отримує набагато менше уваги в соцмережах, ніж заслуговує.

“Не знаю, чому про це ніхто не говорить, але я більше не можу вдавати, що це дрібниця. Проблема достатньо велика, щоб про неї говорив кожен користувач YouTube”, — пише він.

Користувач не пам’ятає точно, коли почав дивитись відео на YouTube, але регулярним юзером він став понад десять років тому. Він користується тим самим акаунтом Google, що й раніше, тому його плейлисти відображають усю довжину цього шляху — там є відео, збережені кілька років тому.





“Плейлисти YouTube — як безмежне море без компаса”, — каже користувач.

Довгий плейлист — чудовий спосіб пережити старі спогади, пов’язані з відео. Але чим більше намагаєшся знайти старі відео в плейлисті, тим більш болісним це стає. Кілька днів тому автор спробував зробити саме це і зрозумів, де Google припустився помилки з плейлистами — особливо на мобільних телефонах.

Головна претензія до сторінки плейлистів YouTube — відсутність пошуку всередині плейлиста. У мобільному застосунку YouTube є іконка пошуку, але вона універсальна і не призначена для швидкого пошуку в плейлисті. На вебверсії та сама проблема, хоча там можна частково обійти її за допомогою комбінації клавіш Ctrl+G (Cmd+G на Mac). У мобільному застосунку такого трюку не існує.

“Чим більший плейлист — тим більше часу витратиш на пошук відео, збереженого роки тому”, — зауважує автор.

У YouTube Music ця проблема не так дошкуляє юзеру, бо там у нього значно менший список. Кілька прокруток — і видно всі плейлисти, які він створив. Хоча окремий пошук, призначений для швидкого знаходження відео в плейлисті, може бути складним у реалізації, Google може вирішити цю проблему і без нього.

“YouTube може виправити проблему з плейлистами без окремого пошуку”, — стверджує користувач.

Першу музичну підписку автор купив на Spotify — і досі платить щорічний внесок. У нього є великі плейлисти і там, але він не стикається з такою самою проблемою, як на YouTube:

“У плейлистах Spotify немає окремої функції пошуку, зате є зручний повзунок прокрутки, який дозволяє швидко переміщатись по сторінці плейлиста. Просто перетягуєш повзунок — і потрапляєш туди, куди треба. YouTube і YouTube Music не пропонують нічого подібного”, — пропонує він.

Ще біьш дратує, коли бачиш перетягуваний повзунок в інших застосунках Google — наприклад, саме так можна швидко прокрутити до кінця Google Фото, щоб переглянути старі знімки. Тобто YouTube не має боятися звинувачень у копіюванні конкурентів — компанії просто потрібно зробити те правильне, що вона вже зробила у власних інших продуктах.

“Окрема кнопка пошуку або перетягуваний повзунок прокрутки — підійде будь-що з двох”, — підсумовує користувач.

За кожним плейлистом у профілі користувачів стоїть, як правило, якась історія. Автор любить згадувати ті важкі часи, коли наближались іспити і він відчайдушно дивився відеоуроки з математики, зберігаючи найкращі до плейлистів. Найбільше плейлистів він створив під час навчання в школі та університеті — і не всі вони були нудними туторіалами. У профілі також є багато плейлистів із відео, які він дивився по колу в різні моменти свого життя.

“Пережити всі ці спогади заново — дорого коштує, бо на пошук потрібен час. Мій голос, можливо, занадто тихий, щоб змінити пріоритети Google, але я сподіваюся побачити зміни найближчим часом”, — ділиться автор.

Проблема існує роками і стосується мільйонів користувачів, які накопичили довгі плейлисти на платформі. Рішення очевидне і не вимагає від Google жодних інженерних проривів — повзунок прокрутки вже реалізований в інших їхніх продуктах, пошук усередині плейлиста є стандартом у конкурентів. Залишається лише питання пріоритетів.

Джерело: AndroidPolice