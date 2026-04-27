Spotify мобільний: папки для плейлистів тепер доступні на iOS і Android / Tech Radar

Spotify розпочав поступове розгортання давно очікуваної функції: тепер користувачі можуть створювати папки для плейлистів і керувати ними прямо в мобільному застосунку на iOS та Android. Раніше переглядати папки на смартфоні було можна, але створювати, редагувати чи видаляти їх — ні.





Папки для плейлистів з’явилися у десктопній версії Spotify 15 років тому. Увесь цей час перенести функцію на мобільні пристрої компанія не поспішала.

Саме цьому присвячений один із найпопулярніших коментарів на Reddit після появи оновлення: “Я дуже дуже давно на це чекав”.

Щоб створити папку, треба натиснути кнопку “+” на сторінці бібліотеки, після чого застосунок запропонує ввести назву. Крім створення нових папок, оновлення дозволяє переміщувати наявні плейлисти між ними — більше не потрібно відкривати десктопну версію для порядку в бібліотеці.

Додатково з’явилися дві функції.





Перша — відтворення всіх плейлистів усередині конкретної папки поспіль. Друга — перемішування всіх треків по всій папці одночасно. Обидві ці можливості вже давно були доступні в десктопному та веб-клієнтах Spotify.

Офіційного анонсу від компанії поки немає — оновлення помітили користувачі на Reddit. За даними Android Authority, відповідний код у застосунку виявили ще в березні 2026 року. Частина користувачів вже бачить нову функцію, проте повний rollout ще не завершено.

Цей апдейт виходить на тлі 20-річчя Spotify. Платформа запустилася у 2006 році і зараз налічує 290 млн платних підписників. Паралельно сервіс щойно опублікував рейтинг найпопулярніших виконавців, пісень і альбомів за всю свою історію. Якщо папки — це частина ювілейних оновлень, залишається сподіватися, що черга дійде і до інших довгоочікуваних фіч.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: TechRadar