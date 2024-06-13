США розширили санкції і відрізали рф від ІТ-послуг

США ввели нові санкції проти росії. В новому переліку — заборона надавати послуги у сфері програмного забезпечення та IT-особам, які перебувають у рф.

Про це йдеться в документі, опублікованому на сайті Міністерства фінансів США.

В заголовку цього документу вказано, що санкціїї введені у зв’язку з завершенням переходу рф до повної воєнної економіки.

У документі йдеться, що заборонено експорт, продаж, постачання зі США, а також через треті країни послуг у сфері IT-консультування та проектування, IT-підтримки та хмарних сервісів для програмного забезпечення будь-якій особі з росії.

Рішення набуде чинності 12 вересня.

«Сьогоднішні дії посилюють ризик вторинних санкцій для іноземних фінансових установ, які мають справу з військовою економікою Росії. Обмежують можливість російської військово-промислової бази використати певні послуги», — наголосили у відомстві.

Курс Job Interview Crash Course від Enlgish4IT. Отримайте 6 шаблонів відповідей на співбесіді, які ви зможете використовувати для структурування своїх відповідей. Отримайте знижку 10% за промокодом ITCENG. Приєднатися

Також повідомляється, що вводяться санкції проти понад 300 фізичних та юридичних осіб як у росії, так і за її межами – в країнах Азії, Близького Сходу, Європи, Африки, Центральної Азії та Карибського басейну, чиї продукти та послуги дозволяють росії підтримувати свої військові зусилля та уникати санкцій.

В той же час нові заборони не поширюються на операції, пов’язані з телекомунікаційними технологіями та гуманітарними місіями.