США розширили санкції і відрізали рф від ІТ-послуг

США ввели нові санкції проти росії. В новому переліку — заборона надавати послуги у сфері програмного забезпечення та IT-особам, які перебувають у рф.
Про це йдеться в документі, опублікованому на сайті Міністерства фінансів США.
В заголовку цього документу вказано, що санкціїї введені у зв’язку з завершенням переходу рф до повної воєнної економіки.
У документі йдеться, що заборонено експорт, продаж, постачання зі США, а також через треті країни послуг у сфері IT-консультування та проектування, IT-підтримки та хмарних сервісів для програмного забезпечення будь-якій особі з росії.
Рішення набуде чинності 12 вересня.
«Сьогоднішні дії посилюють ризик вторинних санкцій для іноземних фінансових установ, які мають справу з військовою економікою Росії. Обмежують можливість російської військово-промислової бази використати певні послуги», — наголосили у відомстві.
Також повідомляється, що вводяться санкції проти понад 300 фізичних та юридичних осіб як у росії, так і за її межами – в країнах Азії, Близького Сходу, Європи, Африки, Центральної Азії та Карибського басейну, чиї продукти та послуги дозволяють росії підтримувати свої військові зусилля та уникати санкцій.
В той же час нові заборони не поширюються на операції, пов’язані з телекомунікаційними технологіями та гуманітарними місіями.