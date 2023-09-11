Starfield обійшла Skyrim в Steam з 330 тис. одночасних гравців, але рейтинг знизився до 77%

Вікенд після повноцінного релізу Starfield продемонстрував високий інтерес аудиторії до нової RPG від Bethesda. Увечері 9 вересня було зафіксовано майже 314 тис. одночасних гравців Starfield (попередній рекорд 269,2 тис. спостерігався 6 вересня), а вже ввечері 10 вересня було досягнуто нового рекордного показника – 330,7 тис. одночасних гравців.

Тим самим за кількістю одночасних гравців Starfield змогла випередити попередній хіт Bethesda – The Elder Scrolls V: Skyrim. Гра, що вийшла майже 13 років тому на піку своєї популярності приваблювала 287,4 тис. одночасних гравців.

Однак у старого доброго Скайріма є свій туз у рукаві. На цей час гра має 94% позитивних відгуків гравців в Steam. Однак нова гра Starfield не може похвалитися таким самим результатом. На момент релізу вона мала 87% позитивних відгуків в Steam. Але менш як за тиждень цей показник опустився до 77%. Деякі гравці критикують гру за нудні місії й не вражаюче оповідання. До того ж нарікання викликає недостатня продуктивність гри. Виникали скарги на погану оптимізацію Starfield на ПК, у відповідь на що глава Bethesda Тодд Ховард порекомендував оновити комп’ютер, оскільки це гра наступного покоління з сучасними технологіями.