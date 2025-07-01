Starlink на мінімалках: дирижаблі Sceye роздаватимуть інтернет з висоти 20 км

Дирижабль Sceye роздаватиме інтернет зі стратосфери/Sceye

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Американський аерокосмічний стартап Sceye запускатиме дирижаблі у стратосферу, які забезпечуватимуть високошвидкісним інтернетом та зв’язком віддалені райони та зони стихійних лих.

Зазначається, що стартап щойно отримав фінансування від світової медіакорпорації SoftBank Corp. Інвестиції включають придбання прав на предкомерційний політ атмосферних платформ (HAPS) у Японії, запланований на 2026 рік.

Передбачається, що у разі масштабних стихійних лих, зокрема, потужних землетрусів, ця система забезпечуватиме стабільний високошвидкісний зв’язок зі стратосфери. Крім того, вона розширить доступ до інтернету у складних умовах, включно з гірською місцевістю, віддаленими територіями та іншими районами, куди стандартні наземні мережі не дістають.

«SoftBank має багатий досвід у галузі позаземного зв’язку і вже давно просуває стратосферу як наступний рубіж для вирішення деяких з найнагальніших світових проблем», — пояснює гендиректор та засновник Sceye Міккель Вестергаард Франдсен.

Дирижаблі Sceye надаватимуть зв’язок зі стратосфери, перебуваючи на висоті 18-20 км. Це дозволить уникнути обмежень нижніх шарів атмосфери, забезпечуючи широке покриття і стабільний зв’язок.

Повністю автономні літальні апарати Sceye здатні перебувати у повітрі від кількох місяців до року, використовуючи гелій. Система живиться від потужних сонячних батарей, які також живлять літій-сірчані батареї високої щільності (425 Вт·год/кг) для безперервної роботи протягом ночі.

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Бортова електроніка включає комп’ютери та датчики для відстеження стану системи та контролю над енергоживленням. Система в «1500 разів» більш газонепроникна, стійка до ультрафіолету та озону. Вона здійснила понад 20 випробувальних польотів.

Серед переваг системи більш високошвидкісний зв’язок, менші затримки і більш гнучке розгортання порівняно із супутниковими системами. У той же час SoftBank одночасно розробляє власну велику платформу HAPS типу «важчий за повітря» (HTA) — літак з фіксованим крилом, що використовує аеродинамічну підйомну силу. Мета полягає в тому, щоб використовувати цю технологію для майбутніх комерційних послуг.

Джерело: Interesting Engineering

Розділ Технології виходить за підтримки

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